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獨排眾議 摩根大通認為美股恐慌過頭 反攻在望

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
從美國個別投資人協會（AAII）調查來看，市場悲觀心理達到2009年3月之初以來的頂點。圖／擷自彭博
從美國個別投資人協會（AAII）調查來看，市場悲觀心理達到2009年3月之初以來的頂點。圖／擷自彭博

摩根大通證券策略師認為，美股已被負面心理打壓到極點，離反彈大概不遠了。

克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）為首的分析師發布報告指出，從美國個別投資人協會（AAII）調查來看，市場悲觀心理達到2009年3月之初以來的頂點，上個頂點正是標普500指數受金融危機衝擊而跌抵的谷底，但同年全年反而上漲23%。

摩根大通策略師寫道：「投資人心理達到疲弱的極點。這情況加上投資人布局不深，且第1季獲利比原先擔心的要好，應該能讓股市反彈。」

摩根大通的看法和其他華爾街券商相左。摩根士丹利（大摩）美國股票策略師Michael Wilson認為，標普500指數短期內最低會下探至3800點，甚至可能更低到3460點，也就是說由上周五收盤水準再下跌8%至16%。

但小摩（摩根大通）不以為然，認為投資人恐慌過度，他們認為美國經濟成長「轉淡但未走樣」，而全球經濟成長可望在下半年反彈。

小摩評道：「對中國經濟成長前景的疑慮、對第1季財報季的負面反應、對公債殖利率上揚和因美元走強導致金融條件進一步緊縮的顧慮，全都壞了股票和信用投資人的信心。我們發現這些恐慌過了頭。」

不過，小摩也認為，美國勞動成本第1季創下歷來最大增長後，2023年的通膨預測有上調之虞。小摩預料聯準會（Fed）本周三會藉升息0.5個百分點，表明加快政策緊縮的步調，並開始縮減資產負債表，將資金抽離市場。

摩根 美國

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