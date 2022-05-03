標普恐再跌16%！摩根士丹利：下跌空間大 趁反彈賣股

摩根士丹利公司首席美股策略師Michael Wilson是華爾街聲量最大的空頭之一，他喊出美股還有很大的下跌空間，標普500指數恐怕再重挫16%。

Wilson在一份寫給客戶的研究報告裡說，「標普500短期內最少會下探3,800點，還有可能低到3,460點」，此一悲觀預測意味，在成本走高和衰退風險增加之際，會較目前水準再跌8-16%。

對美股來說，4月是兩年多來最糟的月份，市場擔心經濟放緩、通膨居高不下，以及聯準會官員的緊縮言論日益激進，全都在打擊擊風險偏好。

經通膨調整後，美股這一波走跌意味過去幾個月的報酬率已經深陷負值，Wilson在報告裡說：「任何告訴你我們處於牛市的人，都該好好解釋。」他還補充說，「標普500指數的實質盈利率是1950年代以來最深的負值。」

在彭博訪調的所有股票策略師裡，Wilson估計的標普500指數年底目標價最低。雖然他不排除長期拋售後會出現短暫的喘息，但建議投資人趁反彈時賣出。

他說，「正面以對，市場現在超賣，任何好消息都可能導致熊市狠狠反彈。短期內，我們不能排除任何事，但我們想明確表達，熊市距離結束還很遙遠。」