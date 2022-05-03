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美10年期公債殖利率升破3% 2018年12月以來首見

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國10年期公債殖利率1日升破3%，是2018年12月以來首見。路透
美國10年期公債殖利率1日升破3%，是2018年12月以來首見。路透

隨著投資人為聯準會2000年以來最大的一次升息做準備，美國公債的賣壓周一加劇，基準的10年期公債殖利率隨債券價格下跌而上漲，創下逾三年來首度升破3%的新里程碑。

隨著債市為聯準會開始縮減規模高達9兆美元的資產負債表做準備，債券殖利率過去兩個月節節上漲。做為衡量抵押貸款利率和其他金融工具重要晴雨表的10年期公債殖利率，周一觸及3.008%，是2018年12月以來最高，隨後跌到3%以下，終場收在2.995%，高於周五的2.885%。

市場預計，聯準會周三結束為期兩天的政策會議後，將宣布聯邦基金目標利率上調兩碼到0.75%-1%，同時公布縮表計畫。一些聯準會官員說，縮表最遲可能下月開始。

駐紐約的TD Securities資深策略師Gennadiy Goldberg說：「投資人之間最大的問題是：利率會多高？因為如果從長期的角度來看，10年期公債有3%的利率開始有吸引力了。」但他補充，「明天的吸引力可能更大，許多投資人都在場邊觀望，因市場波動巨大，而且擔心利率在短期內持續上漲肯定會造成更多痛苦」。

追蹤短期利率預期的聯邦基金期貨，價格已經反映出今年至少三次升息50個基點、累計升息249個基點。到今年底，市場對聯邦基金利率的定價是2.8%，遠高於目前的0.33%。

20年期公債的殖利率已率先在4月11日突破3%，5年期和30年期公債殖利率4月稍晚也都升破了3%的水準。

聯準會 債市 美國

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