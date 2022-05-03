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成品油飆升拉抬原油 金價因貨幣緊縮預期跌至10周谷底

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

原油期貨在成品油市場飆升帶動下上漲，抵銷中國大陸嚴格的防疫封控對需求前景的威脅。黃金價格跌至10周來谷底，投資人評估聯準會（Fed）有可能大幅緊縮。銅價在紐約交易中走低，倫敦金屬交易所逢英國假日休市。以下是整理自彭博的商品行情：

原價期貨微漲

盤中一度跌破100美元的WTI期貨收於每桶105美元之上，紐約市場6月交割西德州中級原油（WTI）期貨上漲48美分，結算價報每桶105.17美元；布蘭特原油7月原油期貨上漲44美分，結算價報每桶107.58美元。

油價早盤下跌，因中國公佈的數據顯示，防疫封控之下4月經濟活動明顯放緩，市場愈發擔憂全球供應鏈受到進一步阻斷。

但燃油市場依然顯得異常緊張，柴油期貨價格上漲近5%。規避俄羅斯成品油迫使歐洲和拉丁美洲更加依賴美國的進口，令燃油供應吃緊。衡量柴油期貨相對於原油期貨溢價的指標--柴油裂解價差周一飆升，創下1986年有數據以來的新高。柴油相對於原油的強勢根源在於全球供應減少，因為一些國家削減對俄羅斯燃料採購。

BOK Financial高級交易副總裁Dennis Kissler表示，「全球柴油需求與供應失衡，這使得買家一看到油價下跌就買入」。

貴金屬下跌

黃金價格跌至2月中旬以來最低，投資人評估聯準會（Fed）有可能大幅緊縮，推動美元漲勢擴大、美債殖利率進一步走升。

黃金的下跌「可能部分是由於美元持續堅挺以及債券殖利率近期再次上升，」 德國商業銀行分析師Daniel Briesemann還表示，金融投資者撤離黃金ETF也令金價承壓。

紐約時間下午1:41，現貨金價下跌1.7%，至每英兩1,865.34美元；紐約商品交易所6月黃金合約下跌2.5%，結算價報1,863.60美元； 銀和鈀金下跌，白金微漲。紐約商品交易所7月銅期貨下跌3.2%，結算價報每磅4.2680美元。

紐約 金價 俄羅斯

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