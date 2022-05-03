快訊

加州新冠病例激增30％ 新一波感染浪潮來了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電ADR隨費半反彈0.9% 較台股溢價2.6%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一上漲0.9%收在93.76美元，較台股溢價2.6%，漲幅不及費城半導體指數。

費城半導體指數周一大漲3.5%。

美股周一收高，美國10年期公債殖利率三年多來首次觸及3%後，投資人反而在收盤最後一小時逢低買進科技股，認為科技股已被過度打壓。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數上漲84.29點，收在33,061.5點；標普500指數漲23.45點，漲幅0.6%，至4,155.38點；那斯達克綜合指數大漲201.38點，漲幅1.6%，至12,536.02點。

台灣加權股價指數昨天逢勞動節假期休市。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 96.26 +1.55 95.60 0.69

中華電 CHT 128.85 -0.11 131.00 -1.64

台積電 TSM 552.00 +0.89 538.00 2.60

聯電 UMC 47.92 +2.26 47.80 0.26

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 紐約

延伸閱讀

美股震盪 台股推演3劇本

英特爾晶圓代工營收 勁增175%

國安基金操盤手：台股具三優勢 大家可放心

財報、展望績優生 吸睛

相關新聞

美股指數跌深反彈 那斯達克上揚1.6％

美股跌深反彈，史坦普500指數和那斯達克綜合指數在收盤前都曾觸及年內新低。

美股尾盤反彈收高 投資人逢低搶進科技股

美股周一收高，美國10年期公債殖利率三年多來首次觸及3%後之際，投資人反而在收盤最後一小時逢低買進科技股，認為科技股已被...

南韓4月通膨4.8%創13年最高 央行升息壓力更重

南韓4月消費者物價上漲速度遠高於預期，年增幅創13年多來最高，更增添南韓央行本月繼續升息的壓力。

成品油飆升拉抬原油 金價因貨幣緊縮預期跌至10周谷底

原油期貨在成品油市場飆升帶動下上漲，抵銷中國大陸嚴格的防疫封控對需求前景的威脅。黃金價格跌至10周來谷底，投資人評估聯準...

美10年期公債殖利率升破3% 2018年12月以來首見

隨著投資人為聯準會2000年以來最大的一次升息做準備，美國公債的賣壓周一加劇，基準的10年期公債殖利率隨債券價格下跌而上...

美元指數進逼104 臨Fed開會接近20年來最高

美元指數周一進逼20年來最高價位，聯準會（Fed）本周即將擴大升息，市場關注官員是否採取比預期更鷹派的基調。市場預料Fe...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。