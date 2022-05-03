台積電ADR隨費半反彈0.9% 較台股溢價2.6%

台積電ADR周一上漲0.9%收在93.76美元，較台股溢價2.6%，漲幅不及費城半導體指數。

費城半導體指數周一大漲3.5%。

美股周一收高，美國10年期公債殖利率三年多來首次觸及3%後，投資人反而在收盤最後一小時逢低買進科技股，認為科技股已被過度打壓。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數上漲84.29點，收在33,061.5點；標普500指數漲23.45點，漲幅0.6%，至4,155.38點；那斯達克綜合指數大漲201.38點，漲幅1.6%，至12,536.02點。

台灣加權股價指數昨天逢勞動節假期休市。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 96.26 +1.55 95.60 0.69

中華電 CHT 128.85 -0.11 131.00 -1.64

台積電 TSM 552.00 +0.89 538.00 2.60

聯電 UMC 47.92 +2.26 47.80 0.26

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據