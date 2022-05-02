快訊

「桃園買到家了」 羅智強：繼續耕耘邁向市長之路

台北雨夜路人走斑馬線闖紅燈 遭1車撞倒3車輾過身亡

66歲澎恰恰深夜廁所「嚴重滑倒」 腳掌整個反摺

通膨觸頂沒？三跡象顯示物價可能很快下滑

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
一些分析師認為，通膨已經觸頂。歐新社
一些分析師認為，通膨已經觸頂。歐新社

全球物價高漲，以美國而言，通膨在40年高點──油價大約是2021年1月的兩倍、房價較去年2月大漲29.8%、3月食品雜貨比一年前貴了10%。值得慶幸的是，一些分析師說，負擔很快會減輕，通膨已經觸頂。

美國聯準會（Fed）本周將開會，並可能宣布升息，但投資人擔心升息步伐太快恐怕會害經濟陷入衰退。

美國有線電視新聞網（CNN）引述LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick的看法報導，通膨很可能已經觸頂，Fed今年下半年可能開始降息。Fed密切關注的核心個人消費支出（PCE）物價指數，3月的年增率是5.2%，低於經濟學家預期，而且出現2020年10月以來首見的月度下滑。瑞銀集團分析師本月也表示，他們預估通膨可能在3月見頂，然後「急劇」下降。

Detrick說明支持這項看法的三個經濟指標：二手車價格下降、缺乏「粘性」通膨，以及供應鏈混亂相對緩和（儘管中國大陸與疫情相關的停工可能讓供應鏈問題惡化）。

供應鏈打結和俄烏戰爭造成的晶片短缺，讓新車很難買到，二手汽車和卡車的價格相應飆升。根據Manheim二手車價格指數，2月的二手車價比一年前上漲約45%，但此後下降大約25%。連兩個月下跌表示，占消費者物價指數4% 的二手車價，最終可能回到疫前水準。

亞特蘭大聯邦準備銀行將通膨分為黏性和彈性。價格變化較慢、持續久遠的屬於黏性類別，例如教育成本、公共交通和汽車保險。彈性通膨是成本升降較快的項目：汽油、衣服、牛奶和奶酪。在1970年代停滯性通膨期間，黏性和彈性通膨都上揚。但到目前為止，與彈性通膨相比，黏性通膨相對持平，這是個好跡象，表明通膨仍可能是暫時的。

儘管中國大陸的停工問題可能衝擊全球供應鏈，但情況似在緩解，至少目前是這樣。Detrick說，如果企業獲得的供應增加，原料價格下降，消費者就不必為商品和服務支付那麼多費用。

根據LPL Financial的數據，從上海到洛杉磯、紐約和鹿特丹的運費，比去年峰值平均下降了28%。Sea-Intelligence的新數據顯示，貨櫃船船期的可靠性也不斷提高。在3月，貨櫃船的平均延誤時間連續第三個月下降。

Detrick說，通膨下降可能很突然，尤其是耐久財。但他警告，很難判斷現在看到的是隧道盡頭的光，還是迎面而來的火車。

通膨 美國

延伸閱讀

五壽險金控 大砍台股債部位

權王長線展望 外資按讚

科技業 加速非大陸布局

外銀：央行還會再升息

相關新聞

通膨觸頂沒？三跡象顯示物價可能很快下滑

全球物價高漲，以美國而言，通膨在40年高點──油價大約是2021年1月的兩倍、房價較去年2月大漲29.8%、3月食品雜貨...

20小時直飛！澳航重新啟動全球最長航班計畫

澳洲航空（Qantas Airways）重新啟動全球最長直飛航班的計畫，將讓班機從澳洲東岸直飛紐約和倫敦，因為該公司終於...

美最大海外債主日本 悄悄減持數百億美元美國公債

美國最大的海外債主，日本，通常會在美債動盪期間馳援，但這次沒有：聯準會即將縮減9兆美元的資產負債表，近幾十年以狂買美債聞...

聯準會升息之餘準備縮表 政策緊縮衝擊難料

美國聯邦準備理事會（Fed）為壓制通貨膨脹，除持續升息外，本週預料將公布縮減9兆美元資產負債表規模的計畫，COVID-1...

WSJ：大陸當局重啟工廠 蘋果供應商排優先

隨著蘋果公司警告中國大陸疫情捲土重來可能削弱其銷售之際，上海及其鄰近地區的蘋果供應商正成為地方政府重啟工廠營運的優先名單...

史上最大NFT發行案 來了

非同質化代幣（NFT）先驅平台「無聊猿」（Bored Ape）的母公司Yuga Labs，將在元宇宙出售虛擬土地，而且這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。