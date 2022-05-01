麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

美國一間麥當勞前經理妮可．韋瑟（Nicole Weiser）向英國太陽報（The Sun）當地分部爆料，她自己看了甜茶的調配食譜後就再也不敢點這種飲料，也呼籲大家千萬別點；因為甜茶含糖量非常高，內場調配一桶約15公升的甜茶，就加了約1.8公斤的糖。

韋瑟說：「我曾經擔任麥當勞的經理，在那任職三年。」

韋瑟任職期間，內場擺放兩個容量約15公升的茶桶，紅色茶桶裝的是甜茶，而綠色茶桶裝的則是無糖茶。韋瑟表示：「麥當勞每調配一桶甜茶，就要加入約1.8公斤的糖。我意識到這點就不敢再喝了。」

太陽報聯絡麥當勞，要求提供更多營養成分相關資訊。有一名麥當勞前員工表示：「我十幾歲時在麥當勞工作，當被教導如何調製甜茶時，我感到作嘔。」

其他留言意見不一，有人表示為了健康堅持喝水，但也有人說自己就是喜歡這個口味。