女股神旗艦ETF寫下最差月線表現 今年來僅一檔持股上漲

伍德（Cathie Wood）操盤的方舟創新ETF（ARKK），在2020年繳出亮麗成績單，她因此得到「女股神」的美譽，但這檔基金隨後每況愈下，今年4月更寫下歷來表現最差的月份。

彭博資訊報導，方舟創新ETF價格4月合計跌逾26%，超越今年1月的跌幅，創歷來最大單月跌幅。這檔基金已從去年高點暴跌近70%，原因是這檔基金的重要持股Zoom和遠距醫療公司Teladoc雙雙從疫情期間的紀錄高點急墜，方舟創新ETF也跟著遭殃。

此外，方舟創新ETF的績效和美股大盤標普500指數的表現也正在拉近。這檔基金過去五年的報酬率為109%，仍優於標普的97%，但去年底方舟ETF的報酬率將近是標普500的四倍。

過去一周更是掀起腥風血雨，在Teladoc 28日說未來銷售拉警報後，股價應聲重挫，跌幅達破紀錄的40%，該股當天也成為今年方舟創新ETF最大的拖油瓶。

今年以來，方舟創新ETF的37檔持股的表現倒成一片，只有醫療保健科技公司Signify Health的報酬率還維持正數。至於這檔基金的最大持股特斯拉，也寫下自2020年3月以來的最差表現。

不過，伍德29日接受CNBC採訪時說，儘管她在28日出脫價值近900萬美元的特斯拉持股，但她「沒有對特斯拉失去一丁點信心」。她說，這家電動車大廠依然是方舟創新ETF最大持股。但當她被問到是否不會再出脫特斯拉持股，她卻說：「世上沒有絕對的事」。