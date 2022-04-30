否認轉單傳聞 三星：情況太誇大

集微網消息4月28日，三星在2022年第一季度財報會議上否認了晶片代工業務瓶頸的傳聞。三星表示，其先進代工工藝產量穩定，5nm工藝製造的良率已達到成熟水平，4nm工藝初始產量略有延遲，第一代3nm GAA工藝有望在今年晚些時候實現量產。

此前有報導稱，三星電子在4nm工藝生產上雖然取得了高通驍龍8 Gen 1的訂單，但晶片良率僅為35%左右，導致高通將部分訂單轉移給台積電。

不僅是高通，此前英偉達RTX 30 系列主要採用三星電子8nm製程技術生產，但2022年9月將要發佈的採用5nm製程的RTX 40系列已確定要與台積電開展合作。

據南韓媒體報導，三星已對代工高管的潛在欺詐行為展開調查，三星高管可能已經捏造了5nm和4nm晶片的良品率數據，因此三星為提高良率而分配的資金可能會錯位。

此外，據南韓媒體此前報導，三星3nm製程工藝的良率才到10%-20%，遠不及公司預期目標。

在28日的第一季度財報會議上，三星否認了4nm、3nm製程都出現狀況的傳聞。4nm製程方面，雖然良率提升過程出現延遲，但節點製程已進入預定良率曲線。至於更先進的3nm製程節點，三星目前還在準備為製程新設立一條研發產線。

市場擔心高通等主要代工客戶的轉單可能對三星代工業務造成重大衝擊。對此，三星表示，情況太誇大，主要代工客戶訂單遠遠超過目前產能。隨著公司積極推廣先進製程，預計訂單數量將進一步增加。