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聯準會加速升息在即 美股4月重創、5月絕望

經濟日報 / 編譯任中原 劉忠勇／綜合外電
單單一家亞馬遜便將標普500指數企業整體獲利成長由逾10%降至7.1%。路透
單單一家亞馬遜便將標普500指數企業整體獲利成長由逾10%降至7.1%。路透

美國科技股為主的那斯達克綜合指數周五重挫4.2%，並寫下金融海嘯以來最大單月跌幅。聯準會（Fed）表明為對抗高通膨而加速升息，投資人擔心經濟有陷入衰退之虞，加上高調的亞馬遜、蘋果、英特爾又不給力，從軟體股到半導體股全遭追砍，無一倖免。

接下來迎接歷來表現遜色的5月，首先面對Fed下周可能一口氣升息0.25個百分點（2碼），加上美國10年期公債殖利率周五漲抵2.885%，市場舉目只見利空。

道瓊工業指數周五大跌939點，標準普爾500指數大跌3.6%，費城半導體指數大跌4.5%，拖累台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.4%。 英特爾本季財測黯淡，股價大跌6.9%。

4月下來，那斯達克指數同期跌幅13.3%，創2008年10月以來最糟單月表現。標普500指數跌了8.8%，連續四周下跌；道瓊工業指數跌4.9%，兩大指數均創下2020年3月來最大單月跌幅。

蘋果公布第1季營收優於預估，但示警供應鏈短缺及中國大陸工廠停工，可能使第2季營收流失80億美元，周五收盤下跌3.7%。亞馬遜股價重挫14%，理由是第1季營收成長創新低，而且成本上升。

據統計，目前標普500大企業已有過半以上的公司公布業績，其中80%都優於預期。不過，單單一家亞馬遜便將整體獲利成長由逾10%降至7.1%。

Research Affiliates 執行長布萊德曼（Chris Brightman）接受彭博訪問時說：「市場預先反映要來金融條件的緊縮，導致股價下跌。但可別忘了，Fed還沒有真正開始出手。」

Fed將在下周三（台北時間周四凌晨2時）結束開會並發布貨幣決策。「如果Fed持續預期通膨居高不下，未來不見緩和，那投資人就得擔心了。」道富環球投資首席投資策略師阿若尼（Michael Arone）說：「這表示Fed會如市場所料繼續升息並緊縮貨幣政策，但可能更為急進。」

北方信託財富管理公司基金經理人佐佐木慶認為，考量到通膨已有觸頂之勢，「若會中出現更堅定的鷹派論調，那勢必會視為利空。」

但話說回來，美股已跌了一波，Fed決策反倒有底定市場信心的作用。Fed在3月一如預期升息1碼後，標普500指數接下來兩周上漲逾8%。

Fed 標普 通膨 美股

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