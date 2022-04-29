快訊

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

緊抓桌沿、不停抖腳…普亭患上帕金森氏症？醫學專家這樣看

美國3月個人消費支出稍好、通膨仍強 Fed仍將快速緊縮

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國公布3月個人消費支出（PCE）轉強，不僅名目支出激增，且扣除通膨之後的實支出也轉為正數，顯示通膨雖然急升，但消費者的支出意願仍高，對經濟提供支撐；但通膨率仍然未出現明顯的回落信號，預示聯準會（Fed）加速緊縮的政策路線不會改變，下周會議時升息2碼已成定局。

3月名目PCE比2月大幅增加1.1%，遠高於預估的0.6%，且比2月時的0.7%增幅（修正後數據）高出許多。經過通膨調整後，實質PCE仍增加0.2%，優於預估的-0.1%，也比2月時的+0.1%（修正後數據）略好。

個人所得月增0.5%，略高於預估的0.4%，也低於2月時0.7%（修正後數據）增幅。

整體PCE平減指數比2月大幅上升0.9%，符合預估，但比2月的0.5%升幅（修正後數據）明顯升高；比去年同期大幅上升6.6%，比預估的6.7%略低，但比2月時的6.3%（修正後數據）升幅又進一步升高，凸顯通膨壓力仍重。

最受關注的核心PCE平減指數比2月上升0.3%，與預估相符，也與2月的升幅（修正後數據）相同；與去年同期相比則上升5.2%，比預期的5.3%略低，也2月的5.2%升幅（修正後數據）稍降。

另外第一季企業雇用成本指數（ECI）比去年第四季上升1.4%，高於預估的1.1%，也比該季的1.0%升幅更高，顯示工資加速上升，企業提高產品及服務售價的壓力加重。

經濟學者指出，3月PCE數據顯示，第一季國內生產毛額（GDP）可能向上修正，但未必能擺脫負成長命運；而且核心PCE平減指數升幅仍高，顯示通膨壓力不僅僅限於能源及食品等部門，Fed在可預見的未來仍將快速升息及縮減資產負債表。

通膨 Fed

延伸閱讀

Meta財報優異為美股添信心 5月升息後建議不殺低

台經院3月製造業景氣燈號轉黃藍燈 16個月來首見

台經院3月製造業景氣掉為黃藍燈 大陸封控衝擊恐持續

房市要轉弱了？4月全台交易量年減12%

相關新聞

馬斯克部屬分享他的控制狂事蹟 推特員工挫咧等

當企業文化以寬鬆聞名的推特，遇上「控制狂」老闆馬斯克，下場會如何？答案是：大概會很慘。據報推特內部現在不但醞釀著一股離職潮，接到錄取通知的人也開始猶豫不決。因為從過去與馬斯克共事的特斯拉和SpaceX員工口中可以得知，他絕不是一位好相處的上司。馬斯克也承認「為我工作並不輕鬆」，但「每周上班40小時的人無法改變世界」。

Nikon力拚轉型半導體供應商 也不放棄相機老本行

對許多四、五、六年級生來說，Nikon幾乎就等同於相機的代名詞，Nikon FM2大概是許多人人生的第一台單眼。但在人手一支智慧手機的時代，相機儼然已成「骨董」，也迫使Nikon力拚轉型，最新的策略是聚焦為企業零組件供應商。

Meta財報優異為美股添信心 5月升息後建議不殺低

美股上周震盪激烈，俄烏戰爭延續加劇通膨問題，及美國聯準會加速升息與縮減購債議題持續發酵，上半周呈現大幅回檔，後續因短線跌...

高盛鐵口直斷！不論日銀干預不干預 日圓還會繼續走貶

高盛策略師Karen Reichgott Fishman最新報告指出，日本央行的殖利率曲線調控政策為日圓匯價帶來沉重壓力...

亞馬遜第一季財報20年最慘 盤後重挫10%

大型科技股亞馬遜和蘋果在28日美股收盤後發布備受關注的上季財報。亞馬遜則被電動車新創公司Rivian的投資拖累，營收成長...

蘋果、亞馬遜營收展望不妙 預告那斯達克又要失守

那斯達克100期指周五在亞洲交易下跌，主要因為亞馬遜和蘋果預告本季營收將會減少的財報發布後，兩家公司股價都在盤後交易下挫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。