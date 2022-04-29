「股神」投資密碼解鎖了 演算法神複製巴菲特選股術

「股神」巴菲特今年8月將過92歲生日，日前宣布今年與他共進午餐的慈善拍賣將是最後一次，投資人可能擔心，一旦巴菲特卸下波克夏公司（Berkshire Hathaway）董事長與執行長職務，波克夏投資績效是否大受影響？

財經網站MarketWatch股市專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）表示，研究員宣稱，已設計一套選股演算法，破解了巴菲特的投資密碼，回溯測試結果發現，以這套演算法挑選股票，投資績效與波克夏旗鼓相當。

胡伯特指出，這個演算法的重要性不言而喻。首先，年屆九旬的巴菲特不可能永遠為波克夏選股，他的投資術應該要後繼有人。巴菲特已在去年股東會上表明，挑選艾伯（Greg Abel，波克夏副董事長）為接班人，並稱讚艾伯是精明幹練的一流人才，「不會做蠢事」。

再者，不論是巴菲特或艾伯，管理波克夏如此巨大的公司，都可能忽略一些基本面優異但規模較小的公司。儘管這些小型股的潛力通常比大型股還強，但對波克夏財務的貢獻度可能微小。若能洞悉巴菲特選股方法，挑選出這些較小型潛力股出來投資，可望為波克夏未來的投資績效錦上添花。

胡伯特指出，這群宣稱「破解巴菲特密碼」的研究員都有紮實的學術背景，他們是AQR Capital Management的分析師Andrea Frazzini、David Kabiller和Lasse Pedersen。他們2018年在《財務分析師期刊》發表研究報告，標題稱為「巴菲特的Alpha」，文中提出這套演算法。

這套演算法細節很複雜，但大致而言，著重於所謂「便宜、安全的股票」——股價淨值比（price-to-book-value ratio）低、波動性低於平均值、公司獲利成長高於平均值、公司從盈餘中拿出相當大的比例來配發股利。

這群研究員的研究結果起初在2013年尾開始在學術圈內流傳，當時胡伯特就發現，AQR有一支共同基金，稱為「AQR大型股防禦型基金」（代號AUEIX），可能最密切依循這群研究員的演算法來挑選股票。這支基金之後的年化報酬率13.1%，與波克夏的13.5%相比，投資績效在伯仲之間。

胡伯特為闡述哪些股票符合這套演算法的選股標準，特別根據FactSet提供的數據，從標普1500指數中挑出16檔符合條件的個股，具體標準包括：股價淨值比低於平均值、beta值（個股與大盤波動的關聯性）低於平均值、獲利能力高於平均值、5年獲利成長率高於平均值，股利分配率（dividend payout ratio）高於平均值。