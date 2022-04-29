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馬斯克出脫約40億美元特斯拉股票 發推文說沒計畫再賣

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
根據申報文件，馬斯克在26和27日賣出約440萬股特斯拉股票。路透
根據申報文件，馬斯克在26和27日賣出約440萬股特斯拉股票。路透

全球首富馬斯克在同意以440億美元收購推特後的兩天內，減持了價值約40億美元的特斯拉股票。財經網站CNBC報導，如果他成功完成收購交易，將成為美國債務最沉重的執行長。另外，推特周四公布，上季用戶成長但銷售疲弱，凸顯出他未來將面臨多重挑戰。

根據周四公開的申報文件，他在4月26日和27日、以每股870到1,000美元的價格，賣出約440萬股特斯拉股票。他稍後發推文說，沒有進一步再賣的計畫。

特斯拉股價在4月26日重挫12%，為2020年9月以來單日最大跌幅，隨後兩個交易日持平，周四下跌0.45%，收黑在877.51美元。

CNBC報導，為了收購推特，馬斯克將自掏腰包拿出三分之二的資金。他的口袋夠深，個人淨值大約2,500億美元。但因財富都綁在特斯拉股票，以及名下SapceX和Boring公司的股權，馬斯克不得不賣股，並質押更多股權籌錢。

根據提交給證券交易委員會的申報文件，馬斯克買推特的資金來源包括130億美元貸款、210億美元現金（可能來自出售特斯拉股票），以及125億美元質押股票取得的融資（可能要質押他目前持有的大約四分之一的特斯拉股票）。

馬斯克在收購推特之前就質押了股票，根據研究業者Audit Analytics估計，他已質押超過9,000萬股的特斯拉。以美元計，將成為美國企業執行長和董事間債務最沉重的人，遠超過排名第二的甲骨文董事長艾利森，後者的債務，根據ISS Corporate Solutions，大約是240億美元。

但馬斯克已有計畫，要在推特取得財務報酬。彭博引述知情人士報導，他曾告訴銀行人員，會專注於推特的獲利。他提出削減成本和裁員的構想，儘管那時還看不到推特的非公開數據。不過，一切尚無定論。馬斯克也談及平台貨幣化和增加現金流，可能推出訂閱服務以提高經常性收入。

推特周四公布的第1季營收為12億美元，低於市場預期的12.3億美元。但第1季新增用戶1,200萬，是疫情最嚴重時期來的最高增幅。另外，推特承認，有個內部錯誤導致前三年的用戶數遭誇大──在2020年度第4季到2021年底間，單季用戶數誇大約150萬，2019年也出錯，但未提供更正數據。

推特目前的股價較馬斯克出價低11%，這表明外界對馬斯克能否完成收購交易還有很懷疑。

馬斯克 特斯拉 債務

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