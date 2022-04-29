快訊

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

緊抓桌沿、不停抖腳…普亭患上帕金森氏症？醫學專家這樣看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彭博專訪庫克：蘋果因應短缺得宜 營運續創紀錄

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果執行長庫克（Tim Cook）。 歐新社
蘋果執行長庫克（Tim Cook）。 歐新社

蘋果上季營運成長比市場預期更快，創造了非假期季度的銷售最高紀錄。執行長庫克接受彭博電視專訪時表示，蘋果持續承受晶片短缺與通膨壓力，這些都不利獲利。

庫克說，與去年12月為止的假期季度相比，上季（今年1到3月）的供應鏈吃緊狀況明顯減緩，不過仍然影響到包括iPad在內的多項產品。他特別提到業界廣泛遭遇的晶片短缺問題，「除了iPad，我們每個產品類別都還是成長。IPad碰到的供應鏈緊張狀況特別嚴重。」

蘋果周四（28日）警告，營運還會有更多逆風。本季由於供應鏈吃緊，公司要付出的代價估計介於40億美元到80億美元之間，主要是中國大陸的新冠防控又再為供應鏈帶來麻煩，迫使蘋果在內的科技公司必須調整因應。

彭博指出，上季iPad銷售下滑2.1%至76.5億美元，但沒有華爾街預期的嚴重。先前蘋果就已說過，iPad受到的短缺衝擊最大。

然而儘管身陷困境，庫克說，以使用者基礎而言，iPad還是達到了有史以來的最高水準。上季，有一半的iPad購買者是首次使用這個產品線的產品；3月升級5G的iPad Air，市場反應也很好。

庫克說，蘋果感受到通膨壓力，通膨令成本上升，進而增加營業開支，壓縮毛利，「我們會盡最大努力正確應對。」

iPhone 13與iPhone SE這兩款手機的需求幫助公司上季業績成長5%，結束於3月這季，首次使用iPhone的用戶數量亦創下紀錄。

日前Netflix的串流服務傳出訂戶流失的壞消息，但庫克表示對公司的Apple TV+平台持續看好，他特別提到最近得到奧斯卡獎的「CODA」，以及市場反應甚佳的原創節目「Severance」。

庫克說：「我們非常看好TV+。一開始我們的TV+哲學至今沒變，就是創作符合我們的價值的高品質原創內容，成為說故事者最想要的平台。我覺得我們在這方面做得相當好。」

通膨 華爾街

延伸閱讀

蘋果組裝廠早盤漲約1% 蘋果第3季財報藏隱憂

蘋果示警本季營收減幅上看80億美元 盤後股價下挫

鴻海巴西廠 生產iPhone 13

果粉終於可以自己動手修iPhone 試算比官方維修便宜多少？

相關新聞

馬斯克部屬分享他的控制狂事蹟 推特員工挫咧等

當企業文化以寬鬆聞名的推特，遇上「控制狂」老闆馬斯克，下場會如何？答案是：大概會很慘。據報推特內部現在不但醞釀著一股離職潮，接到錄取通知的人也開始猶豫不決。因為從過去與馬斯克共事的特斯拉和SpaceX員工口中可以得知，他絕不是一位好相處的上司。馬斯克也承認「為我工作並不輕鬆」，但「每周上班40小時的人無法改變世界」。

Nikon力拚轉型半導體供應商 也不放棄相機老本行

對許多四、五、六年級生來說，Nikon幾乎就等同於相機的代名詞，Nikon FM2大概是許多人人生的第一台單眼。但在人手一支智慧手機的時代，相機儼然已成「骨董」，也迫使Nikon力拚轉型，最新的策略是聚焦為企業零組件供應商。

Meta財報優異為美股添信心 5月升息後建議不殺低

美股上周震盪激烈，俄烏戰爭延續加劇通膨問題，及美國聯準會加速升息與縮減購債議題持續發酵，上半周呈現大幅回檔，後續因短線跌...

高盛鐵口直斷！不論日銀干預不干預 日圓還會繼續走貶

高盛策略師Karen Reichgott Fishman最新報告指出，日本央行的殖利率曲線調控政策為日圓匯價帶來沉重壓力...

亞馬遜第一季財報20年最慘 盤後重挫10%

大型科技股亞馬遜和蘋果在28日美股收盤後發布備受關注的上季財報。亞馬遜則被電動車新創公司Rivian的投資拖累，營收成長...

蘋果、亞馬遜營收展望不妙 預告那斯達克又要失守

那斯達克100期指周五在亞洲交易下跌，主要因為亞馬遜和蘋果預告本季營收將會減少的財報發布後，兩家公司股價都在盤後交易下挫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。