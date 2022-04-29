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日圓貶值加上油價狂漲 日家庭今年多負擔1.4萬元

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓急速貶值加上油價狂漲，日本一般家庭今年開銷將因此多負擔6萬日圓（約新台幣1.4萬元） 美聯社
日圓急速貶值加上油價狂漲，日本一般家庭今年開銷將因此多負擔6萬日圓（約新台幣1.4萬元） 美聯社

日圓急速貶值加上油價狂漲，日本一般家庭今年開銷將因此多負擔6萬日圓（約新台幣1.4萬元）。

日圓兌美元昨天跌破130日圓關卡，是20年來首見。日本銀行（央行）堅持維持超寬鬆的貨幣政策，引發日圓賣壓。

今年以來，日圓對美元已貶值約16日圓。原物料價格大漲導致日本貿易逆差擴大，加速了日圓的頹勢。

瑞穗資訊綜研資深經濟研究員酒井才介估計，若日圓維持在130，對年所得900萬到1,000萬日圓（約新台幣227萬元）的家庭來說，將增加1.7萬日圓的財務負擔。

他指出，對所有家庭來說，日圓貶值反映在汽油和其他能源必須品成本升高，等於額外增加6萬日圓的負擔。而對較低所得的家庭來說，相當於家中預算的2%，衝擊不亞於2014年調漲3%的消費稅。

不過，據國際清算銀行的資料，日圓實質有效匯率為65.1點，比上一次在2002年4月日圓貶到130還低36%。

日經新聞指出，這主要是因為日本消費者物價指數在過去20年只漲了6.6%，同期間美國物價漲了60%。由於實質有效匯率下滑，日圓走貶對日本家庭和企業的影響感受更強。

目前而已，日圓走貶對日本不會帶來好處。在疫情期間，外國觀光客赴日消費幾乎歸零。對依賴外銷的日本業者而言，帶來的效益也有限。2008年是日本開始轉往海外生產的一年，從2008年至2021年財政年度，對Sony和Canon這些公司來說，日圓走貶帶來的效益已減逾半數。

日本 疫情

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