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台積電ADR大漲5.5% 較台北交易股票溢價率擴大至5.9%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周四（28日）大漲5.5%收復前一日跌幅，較台北交易股票溢價率擴大至5.9%。

美股四大指數周四（28日）大幅收高，臉書母公司Meta的強勁財報提振先前受打壓的科技股和成長股，並減輕市場對美國第1季經濟陷入萎縮的疑慮。

道瓊工業指數大漲1.85%，或614.46點，收報33,916.39；標普500指數漲2.47%，或103.54點，收報4,287.50點；那斯達克指數勁揚3.06%，或382.6點，收報12,871.53點。費城半導體指數飆漲5.6%，創一年多來最大單日漲幅。

台灣加權股價指數昨漲116.03點收在16,419.38點。台積電收漲0.95%收報531元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 102.46 11.4 93 10.17

中華電 CHT 131.1 -0.34 131.5 -0.3

台積電 TSM 562.33 5.5 531 5.9

聯電 UMC 49.25 7.75 48.5 1.55

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

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