台積電ADR大漲5.5% 較台北交易股票溢價率擴大至5.9%

當企業文化以寬鬆聞名的推特，遇上「控制狂」老闆馬斯克，下場會如何？答案是：大概會很慘。據報推特內部現在不但醞釀著一股離職潮，接到錄取通知的人也開始猶豫不決。因為從過去與馬斯克共事的特斯拉和SpaceX員工口中可以得知，他絕不是一位好相處的上司。馬斯克也承認「為我工作並不輕鬆」，但「每周上班40小時的人無法改變世界」。

2022-04-29 16:30