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蘋果示警本季營收減幅上看80億美元 盤後股價下挫

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果上季銷售與獲利均優於市場預期。 路透
蘋果上季銷售與獲利均優於市場預期。 路透

蘋果（Apple）周四（28日）示警本季供應鏈瓶頸將會使營收減少40億美元到80億美元，股價盤後交易震盪走跌，一度下挫6.2%，遮蓋了上季創紀錄財報的光芒。

另外，金融時報引述四位知情人士報導，指蘋果下周將面臨新的歐盟反托辣斯指控，這次是針對Apple Pay的營運方式。如果指控成立，蘋果將可能被處以相當於全球營業額10%的罰款。對此，蘋果和歐盟執委會都拒絕置評。

蘋果說，最近幾周中國大陸各地的防疫限制措施的負面影響會反映在本季。上季則是受惠於強勁的iPhone和數位服務需求，銷售與獲利均優於分析師預期。蘋果同時宣布新的庫藏股計畫，將買回900億美元自家股票。

蘋果上季（公司會計年度第2季）銷售成長8.6%，至973億美元，創下非假期季度最高紀錄，優於分析師預期的940億美元。每股盈餘1.52美元，亦高於分析師預期的1.42美元。亮眼的財報公布後，一開始推升蘋果盤後交易時段上漲。然而對本季財測發出的警報，令市場再度擔心供應鏈問題對科技業的牽制。

蘋果先前曾表示，上季會是營運創紀錄的季度，儘管整體業務和服務部門的成長都會減速。該公司去年12月那季銷售業績也大好，以接近1,240億美元的創紀錄營收超越華爾街預期。

蘋果遵循一直以來的模式，以上季的財報為準，提高股利派發以及增加買回庫藏股。股利將提高5%，至每股0.23美元。

在周四盤後發布財報之前，蘋果公司受到科技股普遍下跌影響，今年以來股價下跌約7.8%。蘋果股價在2021年連續第三年上漲，漲幅34%。

彭博資訊指出，蘋果沒有提供本季財報具體指引，但公司面臨一些不利因素。例如，中國大陸的防疫封控，拖延了關鍵裝置出貨。通膨飆升和俄烏戰爭也對蘋果有影響。分析師預估蘋果本季營收約會有860億美元。

上季蘋果iPhone銷售額為506億美元，是其最大的營收來源。分析師之前預估數字是492億美元。Mac銷售持續復甦，貢獻營收104億美元。iPad銷售收入76.5億美元，年減2.1%。

包括Apple Watch、Apple TV、HomePod mini和AirPods在內的穿戴裝置、家庭設備和配件部門的銷售也不如預期。此部門上季營收88億美元，市場預期則為90億美元。

歐盟 俄烏戰爭

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