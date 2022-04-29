道瓊大漲600點 那指漲3% Meta強勁財報助攻股市上揚

美股四大指數周四（28日）大幅收高，臉書母公司Meta的強勁財報提振先前受打壓的科技股和成長股，並減輕市場對美國第1季經濟陷入萎縮的疑慮。

道瓊工業指數大漲1.85%，或614.46點，收報33,916.39；標普500指數漲2.47%，或103.54點，收報4,287.50點；那斯達克指數勁揚3.06%，或382.6點，收報12,871.53點。費城半導體指數飆漲5.6%，創一年多來最大單日漲幅。

臉書母公司Meta飆漲17.6%，受惠於上季獲利優於預期和用戶數恢復成長。蘋果和電商巨頭亞馬遜（Amazon）分別漲4.52%和4.65%。

蘋果盤後公布，上季營收和獲利雙雙優於市場預期，受惠於成功因應晶片缺貨和消費者搶購新款iPhone，助攻盤後交易漲2.3%。相較下，亞馬遜盤後重摔約10%，受上季財報不如市場預期拖累。

在標普500指數的11大類股中，通訊服務股和科技股漲最多，分別漲4%和約3.9%。

由於擔心通膨、利率上升和經濟可能放緩，投資人近幾周持續拋售高成長股。儘管那指28日大漲，但4月以來仍跌近10%，可能寫下2020年3月以來最大單月跌幅。

Horizon投資公司投資組合策略主管Zach Hill說：「利率、通膨路徑及美國聯準會（Fed）即將採取的措施，這三者產生這麼大的波動性，意味要為其他所有資產定價的難度升高許多。美企在本周和過去幾周陸續公布財報。總體來看，除了個別情況以外，企業的基本面相對強勁。」

新一波新冠疫情和政府救助金減少，造成美國第1季經濟意外萎縮。

美國第1季國內生產毛額（GDP）意外萎縮，是近兩年前新冠肺炎疫情導致經濟衰退以來首見，顯示貿易逆差擴大和庫存投資減弱的影響，抵銷紮實的消費者支出和企業需求。

俄烏戰爭、中國大陸新冠疫情封控和通膨飆升，對全球經濟前景構成壓力，在Fed 5月會議前引發是市場波動。觀察Fed的人士預估，Fed預料升息2碼。

總體而言，企業上季財報優於市場預期。在已公布財報的237家標普500指數成份股企業中，有81%財報優於分析師預期。路孚特的數據顯示，在通常情況下，只有66%的企業獲利優於預期。

晶片製造商高通（Qualcomm）大漲9.7%，受惠於本季展望優於市場預期。重機具大廠卡特彼勒（Caterpillar）跌0.7%，該公司稍早警告，本季獲利可能面臨成本飆升的壓力。