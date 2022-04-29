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國際油價收在近兩周最高 棉花價格接近11年高點

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際油價收於近兩周最高，歐盟禁止從俄羅斯進口石油的可能性升高，全球柴油供應緊張的加劇亦構成支撐。另一方面，義大利、匈牙利等國正在悄悄採取行動，準備遵守普亭關於天然氣交易必須以盧布結算的法令。美元連日走升打擊了金屬價格。中國繼續大力採購美國棉花，幫助棉花期貨升至近11年高點。以下是整理自彭博的商品行情：

油價漲至近兩周高位

德國準備分階段停止購買俄羅斯石油，為歐盟禁止進口俄羅斯石油掃清障礙。周四的最新報導進一步推動價格上漲。

德國經濟部長Robert Habeck本周表示，該國已降低了對俄羅斯石油的依

賴，足以令全面禁運「可行」，為歐洲大陸實施禁運奠定基礎，歐洲禁運將顛覆全球石油貿易。美國和英國已經承諾停止從俄羅斯的進口。

「隨著德國持開放態度，禁運的可能性進一步上升，」瑞銀大宗商品分析師Giovanni Staunovo表示，「問題在於匈牙利是否也支持，因為需要獲得一致通過」。

6月交割的西德州中級原油（WTI）期貨漲3.34美元，結算價報每桶105.36美元；6月交割布蘭特原油期貨上漲2.27美元，報每桶107.59美元。

美元升值打擊金屬價格

在日本央行承諾擴大無限量購債之後，日圓大跌，美元大張。美元走升使得大宗商品對於以其他貨幣購買的人而言更加昂貴了。

銅價和鋁價跌至2月初以來最低水平，聯準會將加速升息和中國大陸病毒清零政策都打擊了需求前景。

倫敦時間下午5:53，LME鋁價跌2%，每公噸結算價3,031.50美元；銅價跌1.6%，結算價9,697美元；鋅價跌2%，鎳價跌1%。

黃金價格上漲。投資人也在評估聯準會緊縮路徑和美國經濟第1季意外萎縮的情況。

紐約時間下午3:16，現貨黃金上漲0.5%，至每英兩1,895.44美元；紐約商品交易所6月黃金期貨上漲0.1%，結算價1,891.30美元；鈀金、白金也上漲。 白銀下跌。

棉花價格接近11年高點

棉花期貨連續第三天走高，價格觸及近11年來最高價位，有跡象顯示中國仍在從美國這個全球最大的出口國搶購棉花。

雖然美國棉花出口整體依然有些疲軟，但農業部的最新數據顯示中國大陸在美國棉花出口清單上繼續領先。

7月交割的棉花期貨漲停（上漲5%），達到每磅1.4768美元，是主力合約2011年5月以來最高價。

原糖期貨也上漲，抹去早前跌勢，因數據顯示收割延遲和乾旱影響導致最大的出口國巴西產量大跌。紐約市場原糖期貨漲1.8%，至每磅19.23美分。

美國 俄羅斯 紐約

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