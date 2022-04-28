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歐洲央行7月升息之門已經打開

經濟日報 / 編譯／任中原
ECB預估最快將在7月升息。路透
ECB預估最快將在7月升息。路透

歐洲央行（ECB）總裁拉加德花了數天時間，希望能說服投資人相信ECB的緊縮路徑將比美國聯準會「漸進」得多，因為歐元區經濟不如美國有力；然而儘管她苦口婆心，仍無法阻止市場翁期ECB最早將於7月開始升息。

目前高盛集團與摩根大通都預期ECB政策將會轉向，並認為拉加德最近堅持今年內不會升息的說法「非常不可能」。市場現在賭ECB年底前將把存款利率從-0.5%提高到正數，明年再調高到1%以上。

即便如此，ECB緊縮的速度也遠遠跟不上Fed。主席鮑爾已經暗示今年將多次升息2碼，達到中性利率水準，估計約在2.25-2.25%之間，且最快將於6月開始縮減資產負債表；至於ECB，專家預料在2024年底之前不可能縮表。

乍看之下，歐元區3月消費者物價年升7.4%，比美國的8.5%並不惶多讓，且距離2%目標都遠得很。但拉加德卻提出多項原因，融調歐、美「面臨非常不同的困擾」，尤其是俄─烏戰爭使歐洲承受更重的能源成本上升壓力；即使ECB現在就升息，也無法壓低能源價格。目前歐元區的核心通膨率僅年升2.9%，而美國則高達6.5%，

美國勞動市場也比歐元區緊俏得多。3月美國民間部門工資比去年同期上升5.6%，而歐元區去年第四季的工資年增率僅1.9%，比第三季時2.3%不升反降。再者，俄─烏戰爭對歐洲經濟的打擊比其他地區都重，因此拉加德才堅持主張「漸進式」緊縮，以免經濟陷入衰退。

ECB 4月會議時曾表示，預料將於第三季開始停止購債計畫。拉加德近日更指出，可能在第三季初就停止購債，屆時再考慮如何升息。這也使ECB有可能在7月21日會議時就決定升息。目前ECB內部「鷹派」的聲勢愈來愈強，因此並不能排除7月升息的可能性。而且由最近標普全球機構公布的採購經理人指數（PMI），與德國Ifo研究所公布的企業信心指數，都顯示歐元區經濟表現優於預期，尤其是服務業，這也使7月升息的機率升高。

ECB 美國 歐元區

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