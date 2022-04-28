日本3月工業生產趨緩 半導體相關產出增加

日本3月工業生產步調趨緩，但仍維持成長，全球對高科技晶片的需求強勁，有助緩解部分關於日本經濟展望不佳的疑慮。

日本27日公布，3月工業生產月增0.3%，包括半導體在內的生產增加，抵銷汽車生產下滑的情況。但3月增幅較2月的2%增幅大幅放緩，也低於市場預估的0.5%。

另一項數據顯示，在政府取消防疫措施後，日本3月零售銷售年增0.9%，優於分析師的預估中值0.4%。

信金中央金庫高級分析師說角田匠說：「未來的個人消費將持續升高，但供應限制將持續影響生產。工業生產，尤其是汽車生產，預料受晶片缺貨和上海封城的長期影響所衝擊。」

日本復甦的脆弱性質已使央行決心維持超寬鬆貨幣政策立場，與許多主要經濟體採取的緊縮政策反其道而行。