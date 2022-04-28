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收購推特還不夠？馬斯克自曝下一步買「這家汽水公司」
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）剛以440億美元的價格收購社群媒體推特（Twitter），28日又立刻在推特上宣布他接下來想買下國際飲料大廠「可口可樂」（Coca-Cola），還聲稱要將古柯鹼（Cocaine）配方加回去。
馬斯克28日在推特上寫道「接下來我要買可口可樂，並把古柯鹼加回去（Next I'm buying Coca-Cola to put the cocaine back in）」。
據悉，可口可樂問世之初有2個主要成分，分別為古柯鹼和咖啡因，前者提取自古柯葉（Coca Leaf），後者則提取自可樂果，不過現今我們常見的可口可樂已不含古柯鹼成分，另外也不再從可樂果中提取咖啡因，改以人工香料及咖啡因萃取物作為原料。
Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022
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