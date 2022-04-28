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三星電子Q1獲利成長51% 估伺服器晶片需求強勁

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
三星電子上季營業利益成長51%。路透
三星電子上季營業利益成長51%。路透

三星電子公布第1季獲利成長近51%，受惠於資料中心對高利潤的記憶體晶片需求強勁，此外，高階智慧手機銷售穩健，也抵銷市場手機需求減緩帶來的影響。不過，三星警告說，零件短缺的情況可能延續至下半年。

三星表示，預期伺服器晶片的下半年需求穩健，但零組件短缺問題獲解決的速度仍有待觀察。

身為全球最大記憶體晶片與智慧手機製造商，三星第1季營業利益成長近51%至14.1兆韓元（111億美元），高於去年同期的9.38兆韓元，創2018年來同季最高成績，符合該公司本月稍早的初步財報。

其中，晶片事業獲利成長5.1%至8.45兆韓元，受創紀錄的伺服器晶片銷售帶動。三星表示，預期伺服器客戶本季對晶片的需求維持相對強勁，至於智慧手機需求在本季稍微下滑後，下半年預料回升。

在非記憶體晶片事業方面，分析師指出，較舊型晶片產品價格上漲，加上晶圓代工業務的良率改善，拉抬該事業獲利至與前季相同。

整體營收上季成長19%至創紀錄的77.8兆韓元。

三星表示，該公司上季受惠於韓元貶值的匯兌效益，估計對營業利益的拉抬效益達3,000億韓元左右。

分析師說，三星近期聚焦銷售利潤較高的記憶體產品，看重獲利能力甚於銷量的做法，最終將限制出貨量，再加上晶片製造設備交貨延宕，使晶片產能提高的幅度受限，有助今年稍後拉抬DRAM價格。

三星電子28日股價盤初開高走低，盤中跌0.62%至每股64,600韓元，今年來重挫超過17%。

分析師指出，三星面臨的一個頭疼問題是，晶圓代工事業生產良率改善的速度比預期緩慢。儘管在全球晶片短缺之際，三星的晶圓代工營收上升，但投資人質疑三星4奈米以下製程的生產能力。三星已設定積極目標，要在今年上半年開始生產3奈米晶片，比台積電的進度提前。

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