陸保護智財效果待觀察 美301報告續列優先觀察名單

美國貿易代表戴琪27日發布特別301年度報告，指中國大陸雖在去年頒布一系列保護智慧財產權的措施，但效果仍待觀察，加上司法透明度不足，續列先觀察名單；此外，報告肯定歐盟、智利和台灣在保護營業秘密領域的作為。

受到俄烏戰爭影響，原本列在優先觀察名單中的烏克蘭今年免受評估；美國貿易代表署（USTR）持續將俄羅斯列在優先觀察名單，除了因侵權行為未改善，美國正密切關注俄國提出允許企業侵權以反制國際制裁的提議。

戴琪（Katherine Tai）透過聲明表示，美國密切關注中國大陸落實在美中第一階段貿易協議所作承諾的進展，陸方去年頒布修正後的專利法、著作權法和刑法等保護智財相關措施，但惡意註冊商標、仿冒和網路盜版的等長期問題猶在。

報告表示，中國大陸國家市場監督管理總局宣布將故意侵權、侵占商業機密、從事不公平競爭、提交異常專利申請或惡意申請商標登記者列入黑名單，並課以罰則；但相關措施缺乏程序保障，如通知目標實體、明確的決定因素與上訴機會。

報告也提到中國大陸司法透明度的問題，指陸方法院選擇性公布判決結果；此外，執法機構也不向權利人說明執法過程訊息或成果。

前總統川普引301調查結果掀起與陸關稅戰，現任總統拜登接手後重新檢視貿易協議執行情形，並未調降關稅。

紐約時報報導，拜登政府一直在討論調降陸製消費性商品關稅，並調查中方的產業補貼情形，知情人士表示，調查結果可能導致美國對陸加徵戰略商品關稅。

中國大陸駐美大使館發言人劉鵬宇接受紐時訪問表示，關稅戰解決不了美中經貿摩擦的核心問題，也無助真正平衡美國的對外貿易，只會讓美國陷入通膨，增加美國家庭日常開支。

特別301報告檢視美國上百位貿易夥伴保護智慧財產權的作為，戴琪今年點名27位貿易夥伴列入觀察名單；阿根廷、中國大陸、印度、印尼、俄羅斯與委內瑞拉為「優先觀察」；巴西、加拿大和越南等20國為「一般觀察」。

石油出口國沙烏地阿拉伯和科威特因保護智慧財產有成，被移出觀察名單。

有關台灣，報告提到去年美台舉行貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，討論落實營業秘密保護、智財權立法和數位隱私等進度；報告也肯定歐盟、智利和台灣在保護營業秘密領域的作為。