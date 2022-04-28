臉書上季活躍用戶恢復成長 Meta股價盤後狂飆近20%

臉書（Facebook）上季活躍用戶數優於市場預期，激勵母公司Meta Platforms股價周三（27日）盤後大漲19%。不過，集團營收成長速度創近十年最慢，本季營收展望也不如分析師預期，還可能出現十年來營收首度下滑。

Meta公布，旗艦平台臉書的上季每日活躍用戶數恢復成長，達到19.6億人，優於分析師預期的19.4億人。臉書去年第4季首見活躍用戶數減少。Meta上季淨利74.7億美元，每股盈餘2.72美元，亦優於市場預期的2.56美元。

此外，Meta上季營收增加7%至279.1億美元，低於路孚特IBES分析師預期的282億美元，增幅首度降到個位數，也寫下十年來最小營收成長幅度。本季營收估280億美元到300億美元，低於IBES分析師平均預估的306.3億美元，而且預測中值也代表將比去年同期營收低。

Meta表示，本季財測反映包括俄烏戰爭在內的多項因素，公司也一直在留意歐盟監管法規的可能影響。

財報消息公布後，Meta股價27日盤後大漲19%至每股208美元，逆轉收盤時3.3%的跌勢，但今年來累計重挫近50%，主要是投資人愈發擔憂該公司社群平台廣告收入這項獲利引擎正失去成長動力。如今，上季每日活躍用戶增加了3,100萬戶，減輕市場的上述疑慮。然而，Meta面臨的挑戰還是很多。

Meta執行長祖克柏已表示，中國大陸字節跳動的抖音（TikTok）對年輕用戶的吸引力高，帶來激烈競爭。另外，蘋果iPhone改變資料蒐集規則，限制了Meta鎖定目標用戶的廣告能力。Meta高階主管上季曾說，蘋果新的隱私保護最多可能讓Meta今年的銷售減少100億美元。如今廣告客戶又會再因供應鏈、通膨和俄烏戰爭持續等問題，減少廣告支出。

由於營收展望看到這些困難，Meta將原先的950億美元支出計畫，調降到870億美元到920億美元之間。