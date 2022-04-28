快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臉書上季活躍用戶恢復成長 Meta股價盤後狂飆近20%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
臉書母公司Meta上季獲利優於市場預期。路透
臉書母公司Meta上季獲利優於市場預期。路透

臉書（Facebook）上季活躍用戶數優於市場預期，激勵母公司Meta Platforms股價周三（27日）盤後大漲19%。不過，集團營收成長速度創近十年最慢，本季營收展望也不如分析師預期，還可能出現十年來營收首度下滑。

Meta公布，旗艦平台臉書的上季每日活躍用戶數恢復成長，達到19.6億人，優於分析師預期的19.4億人。臉書去年第4季首見活躍用戶數減少。Meta上季淨利74.7億美元，每股盈餘2.72美元，亦優於市場預期的2.56美元。

此外，Meta上季營收增加7%至279.1億美元，低於路孚特IBES分析師預期的282億美元，增幅首度降到個位數，也寫下十年來最小營收成長幅度。本季營收估280億美元到300億美元，低於IBES分析師平均預估的306.3億美元，而且預測中值也代表將比去年同期營收低。

Meta表示，本季財測反映包括俄烏戰爭在內的多項因素，公司也一直在留意歐盟監管法規的可能影響。

財報消息公布後，Meta股價27日盤後大漲19%至每股208美元，逆轉收盤時3.3%的跌勢，但今年來累計重挫近50%，主要是投資人愈發擔憂該公司社群平台廣告收入這項獲利引擎正失去成長動力。如今，上季每日活躍用戶增加了3,100萬戶，減輕市場的上述疑慮。然而，Meta面臨的挑戰還是很多。

Meta執行長祖克柏已表示，中國大陸字節跳動的抖音（TikTok）對年輕用戶的吸引力高，帶來激烈競爭。另外，蘋果iPhone改變資料蒐集規則，限制了Meta鎖定目標用戶的廣告能力。Meta高階主管上季曾說，蘋果新的隱私保護最多可能讓Meta今年的銷售減少100億美元。如今廣告客戶又會再因供應鏈、通膨和俄烏戰爭持續等問題，減少廣告支出。

由於營收展望看到這些困難，Meta將原先的950億美元支出計畫，調降到870億美元到920億美元之間。

祖克柏

延伸閱讀

驚魂未定…美股震盪劇烈 道瓊漲61點、那指平盤作收

科技大咖公布財報前夕美股賣壓再起 道瓊早盤大跌440點、費半重挫3%

破解426都市傳說 法律白話文運動與 Meta 解析仇恨言論

Meta佈局全球開實體門市秀科技裝置 取名「Meta Store」先在這地區登場

相關新聞

Fed鷹調+全球經濟成長憂慮 美元指數衝上20年高點

美國聯準會（Fed）大唱鷹調，加上其他國家經濟成長大幅減速的恐懼，促使美元兌一籃子貨幣的美元指數28日盤中強升1%，站上...

Netflix股價崩但Meta飆漲 關鍵全在「這個數字」

臉書母公司Meta Platforms股價27日盤後飆漲19%，可能令人覺得奇怪，因為該公司第1季營收低於預期，第2季展...

美國Q1經濟意外萎縮 疫情衰退以來首見

美國第1季國內生產毛額（GDP）意外萎縮，是近兩年前新冠肺炎疫情導致經濟衰退以來首見，顯示貿易逆差擴增和庫存成長減弱的影...

美股何時篤定大漲？專家：大約會是在冬季

美國股市近日跌得鼻青臉腫，看來年底前的後市展望沒有最糟、只有更糟了嗎？應該沒有那麼悲觀。股市研究員表示，預測市場何時落底...

印尼擴大棕櫚油相關出口禁令 恐加劇全球食品通膨

【彭博】-- 全球最大的食用油出口國印尼將擴大出口禁令，粗棕櫚油也被納入其中。此舉將增加已經大幅波動的市場所面臨的不確定性，並可能加劇全球食品通膨。

Omdia：日本廠商佔據「2021年功率半導體十強企業」半壁江山

集微網消息，Omdia日前發佈2021年功率半導體領域主要廠商營收排名，前十大企業榜單中有一半為日本企業，分別是三菱電機（第4）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。