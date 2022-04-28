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美股標普、道指小幅收漲 微軟財報緩解市場疑慮

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數周三（27日）漲跌互見，標普和道瓊指數自前一個交易日的大跌走勢止跌回升，儘管收盤遠低於盤中高點，那斯達克指數幾乎平盤作收。微軟和Visa強勁的財測緩解市場對全球經濟成長趨緩和利率升高的疑慮。路透
美股三大指數周三（27日）漲跌互見，標普和道瓊指數自前一個交易日的大跌走勢止跌回升，儘管收盤遠低於盤中高點，那斯達克指數幾乎平盤作收。微軟和Visa強勁的財測緩解市場對全球經濟成長趨緩和利率升高的疑慮。路透

美股三大指數周三（27日）漲跌互見，標普和道瓊指數自前一個交易日的大跌走勢止跌回升，儘管收盤遠低於盤中高點，那斯達克指數幾乎平盤作收。微軟和Visa強勁的財測緩解市場對全球經濟成長趨緩和利率升高的疑慮。

道瓊工業指數漲0.19%，或61.75點，收報33,301.93點，標普500指數漲0.21%，或8.76點，收報4,183.92點。那斯達克指數跌0.01%，或1.81點，收報12,488.93點。

費城半導體指數下跌14.20點，跌幅0.49%，收2,894.91點。

微軟27日收漲4.8%，反映上季營收和獲利雙雙超越市場預期的亮麗財報。信用卡服務業者Visa大漲6.47%，Visa稍早預估營收將高於新冠疫情爆發前的水準。

標普500通訊服務類股跌2.6%，Google母公司字母重挫3.7%，字母旗下YouTube上季廣告銷售放緩，營收不如市場預期。

美國合眾銀行財富管理高級投資策略師哈沃茲說：「我們真正看到的是，財報不如預期的企業受到更嚴厲的懲罰，財報優於預期的企業也得到了獎勵。基於目前的利率水準，和10年期美國公債殖利率正測試2.8%，我認為成長和估值存在很大的問題。」

臉書母公司Meta盤後公布財報，激勵盤後交易大漲19%。Meta在常規交易時段收跌3.3%。

飛機製造商波音大跌7.5%，波音稍早表示，由於認證問題和寬體噴射客機需求疲軟，將在2023年前暫停生產波音777X噴射客機。

截至本周，已有近三分之一的標普500指數成份股企業公布財報。總體而言，企業獲利優於預期，在迄今已公布業績的176家企業中，近80%企業的財報優於市場預期。在通常情況下，這個比率為66%。

電動車廠商特斯拉收漲0.6%，從前一日的暴跌12%止跌回升，當時市場擔心馬斯克可能不得不出售特斯拉股票，為稍早宣布以440億美元收購推特的交易籌資。

玩具製造商美泰兒大漲近11%，路透稍早引述消息人士報導，美泰兒正洽談出售事宜。

音樂串流平台Spotify本季展望不樂觀，在美國交易的股票急跌逾12%。

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