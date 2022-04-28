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聯電ADR反彈大漲逾3% 台積電ADR續挫但恢復溢價

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（27日）漲跌互見，聯電ADR反彈大漲超過3%，較台北交易股票溢價率達2.5%，反映聯電法說會的利多消息；台積電ADR大跌2.7%，較台北交易股票溢價率為0.92%。

道瓊工業指數上漲61.75點，漲幅0.19%，收33,301.93點；標普500指數上揚8.76點，漲幅0.21%，收4,183.96點；那斯達克指數小跌1.81點，跌幅0.01%，收12488.93點。

費城半導體指數下跌14.20點，跌幅0.49%，收2,894.91點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 6.23 -0.64%

中華電 CHT 44.55 +0.43%

台積電 TSM 90.26 -2.71%

聯電 UMC 7.74 +3.20%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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