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聯電ADR反彈大漲逾3% 台積電ADR續挫但恢復溢價
台股ADR周三（27日）漲跌互見，聯電ADR反彈大漲超過3%，較台北交易股票溢價率達2.5%，反映聯電法說會的利多消息；台積電ADR大跌2.7%，較台北交易股票溢價率為0.92%。
道瓊工業指數上漲61.75點，漲幅0.19%，收33,301.93點；標普500指數上揚8.76點，漲幅0.21%，收4,183.96點；那斯達克指數小跌1.81點，跌幅0.01%，收12488.93點。
費城半導體指數下跌14.20點，跌幅0.49%，收2,894.91點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 6.23 -0.64%
中華電 CHT 44.55 +0.43%
台積電 TSM 90.26 -2.71%
聯電 UMC 7.74 +3.20%
資料來源：彭博資訊
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