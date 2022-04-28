快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通用汽車：下半年有望看到晶片供應增強

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
通用汽車第1季淨利比去年同期減少3%，但表現超出市場預期，且該公司仍維持全年財測不變，反映其強勢定價能力優越。 路透
通用汽車第1季淨利比去年同期減少3%，但表現超出市場預期，且該公司仍維持全年財測不變，反映其強勢定價能力優越。 路透

通用汽車第1季淨利雖比去年同期減少3%，但表現超出市場預期，且該公司仍維持全年財測不變，反映其強勢定價能力足以抵禦與日俱增的挑戰。

通用上季淨利為29億美元，年減3%，其中卡車和休旅車銷售強勁；調整非經常性項目的稅前淨利為約40億美元，雖比一年前減少8%，但換算成稅前每股淨利為2.09美元，優於市場預期的1.65美元。

通用1月發布樂觀的全年財測，雖然此後車市面臨逆風，但通用再次確認全年調整後稅前盈餘為130億至150億美元，並把淨利預估上修至96億至112億美元，高於原估的94億至108億美元，這可能反應車用晶片荒逐漸緩解。

通用執行長巴拉說，車用晶片供應較去年底已有改善，但依舊不穩定，「我們將在今年下半年看到晶片供應增強，我們仍相信，今年的汽車產量會比去年增加25%-30%」。

自兩個多月前俄烏戰爭開打以來，車廠和供應商面臨更沉重的通膨壓力，分析師和汽車產業主管說，物流延遲、貨運成本增加、原物料價格上漲都為車廠帶來壓力。此外，中國大陸第1季以來的新冠肺炎封控措施，也增加汽車供應鏈的壓力。

通用說，持續受惠於強勢的定價能力。在車用晶片供應受限之際，經銷商車輛的庫存極低，使通用等車廠取消折扣，車價跟著創新高。摩根大通分析師柏林克曼則說，車廠轉嫁供應鏈干擾的成本，可能影響消費者對新車的需求。

車用晶片 俄烏戰爭 新冠肺炎

延伸閱讀

索、中簽安全協議掀波 成澳洲大選核心議題

拚自製！美國紐約州中部開設首座大型碳化矽晶圓廠

確保先進晶片不落入中方之手 布林肯稱台「不可或缺」

力積：半導體鏈出貨大亂

相關新聞

Fed鷹調+全球經濟成長憂慮 美元指數衝上20年高點

美國聯準會（Fed）大唱鷹調，加上其他國家經濟成長大幅減速的恐懼，促使美元兌一籃子貨幣的美元指數28日盤中強升1%，站上...

Netflix股價崩但Meta飆漲 關鍵全在「這個數字」

臉書母公司Meta Platforms股價27日盤後飆漲19%，可能令人覺得奇怪，因為該公司第1季營收低於預期，第2季展...

美國Q1經濟意外萎縮 疫情衰退以來首見

美國第1季國內生產毛額（GDP）意外萎縮，是近兩年前新冠肺炎疫情導致經濟衰退以來首見，顯示貿易逆差擴增和庫存成長減弱的影...

美股何時篤定大漲？專家：大約會是在冬季

美國股市近日跌得鼻青臉腫，看來年底前的後市展望沒有最糟、只有更糟了嗎？應該沒有那麼悲觀。股市研究員表示，預測市場何時落底...

印尼擴大棕櫚油相關出口禁令 恐加劇全球食品通膨

【彭博】-- 全球最大的食用油出口國印尼將擴大出口禁令，粗棕櫚油也被納入其中。此舉將增加已經大幅波動的市場所面臨的不確定性，並可能加劇全球食品通膨。

Omdia：日本廠商佔據「2021年功率半導體十強企業」半壁江山

集微網消息，Omdia日前發佈2021年功率半導體領域主要廠商營收排名，前十大企業榜單中有一半為日本企業，分別是三菱電機（第4）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。