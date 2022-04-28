通用汽車：下半年有望看到晶片供應增強

通用汽車第1季淨利雖比去年同期減少3%，但表現超出市場預期，且該公司仍維持全年財測不變，反映其強勢定價能力足以抵禦與日俱增的挑戰。

通用上季淨利為29億美元，年減3%，其中卡車和休旅車銷售強勁；調整非經常性項目的稅前淨利為約40億美元，雖比一年前減少8%，但換算成稅前每股淨利為2.09美元，優於市場預期的1.65美元。

通用1月發布樂觀的全年財測，雖然此後車市面臨逆風，但通用再次確認全年調整後稅前盈餘為130億至150億美元，並把淨利預估上修至96億至112億美元，高於原估的94億至108億美元，這可能反應車用晶片荒逐漸緩解。

通用執行長巴拉說，車用晶片供應較去年底已有改善，但依舊不穩定，「我們將在今年下半年看到晶片供應增強，我們仍相信，今年的汽車產量會比去年增加25%-30%」。

自兩個多月前俄烏戰爭開打以來，車廠和供應商面臨更沉重的通膨壓力，分析師和汽車產業主管說，物流延遲、貨運成本增加、原物料價格上漲都為車廠帶來壓力。此外，中國大陸第1季以來的新冠肺炎封控措施，也增加汽車供應鏈的壓力。

通用說，持續受惠於強勢的定價能力。在車用晶片供應受限之際，經銷商車輛的庫存極低，使通用等車廠取消折扣，車價跟著創新高。摩根大通分析師柏林克曼則說，車廠轉嫁供應鏈干擾的成本，可能影響消費者對新車的需求。