棕櫚油價格跳漲近5％ 全球最大生產國印尼擬禁止出口

棕櫚油價格周一大漲6％。全球最大的棕櫚油生產國印尼以本地短缺為由，將全面禁止食用油及其原物料出口，此舉有可能加劇全球食品通膨。

吉隆坡7月棕櫚油期貨一度大漲6％至每噸6,656馬元（1,550美元），達到3月11日以來最高。 印尼政府上周五宣布，將自4月28日起暫停出口，直至政府認為短缺得到解決為止。

全球棕櫚油有六成靠印尼供給，如今停止出口，對俄烏戰後各國政府為確保自身糧食供應所掀起的保護政策，無疑雪上加霜，也勢必會加劇食物類通膨。

Philip Nova 大宗商品資深經理 Avtar Sandu 說：「停止食用油和廣泛用於食品到化妝品的原物料出口，可能升高全球包裝產品的成本。 」他說，這突如其來的舉動「正值其他葵花油在內食用油供貨因黑海地區戰亂面臨困難之際，更加啟人疑竇。」