南華早報：鴻海昆山兩廠區上周三即停工

南華早報今天報導，鴻海在昆山兩座廠區據報出現新冠肺炎新增病例後，均已暫停營運，讓蘋果在中國大陸的供應鏈更加緊張。

報導引述員工指出，位於城北的電發和富弘廠兩個廠區上周三已經停工，所有員工均留在宿舍。鴻海在昆山共有四個廠區。據當地政府上周四發布的聲明，兩個廠區的宿舍受到嚴格的封控。

報導說，昆山市當局上周才準備讓業者復工，不料鴻海這兩座廠卻突然停工。

天風國際證券分析師郭明錤日前在推特發文說，另兩座蘋果供應商和碩和仁寶電腦在昆山的工廠停產後，要指望鴻海能夠遞補iPhone和 iPad在中國大陸生產的不足。

鴻海iPhone最大生產基地位於鄭州市，鄭州市也因疫情宣布實施封鎖，鴻海昨已表示，旗下iPhone最大生產基地鄭州廠不在「靜態管理」名單內，工廠運作不受影響，仍正常生產。