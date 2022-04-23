不花一毛錢！特斯拉收割對手超級盃廣告成效 訂單暴增

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
馬斯克21日說：「特斯拉市值已經達到1兆美元，廣告花費0美元。」路透
馬斯克21日說：「特斯拉市值已經達到1兆美元，廣告花費0美元。」路透

特斯拉向來不花錢打廣告，但從來不會為缺乏買氣所苦。這家電動車大廠的魅力有多大？最新數據顯示，當一眾對手砸重金在2022年超級盃猛打廣告、狂推自家電動車時，一毛沒花的特斯拉，在賽後的訂單數卻暴增。

Tesmanian網站報導，今年超級盃賽事期間，可看見不少汽車品牌的宣傳廣告，包括通用（GM）、寶馬（BMW）、日產（Nissan）及Polestar等車廠都斥資數百萬美元，競相在這場體育盛會中推銷自家電動車。

據報導，今年超級盃期比賽期間的廣告費，每30秒就要價700萬美元，而各大車廠的廣告時長加起來逼近10分鐘，相當於砸下1.4億美元，這還沒計入賽前及賽後的廣告費用。

儘管特斯拉根本沒有在今年超級盃期間購買任何廣告，但特斯拉上季財報顯示，美國市場的總訂車量在超級盃隔天顯著增加，顯示對手砸錢打廣告，可能反倒拉抬了特斯拉的業績。

特斯拉股票投資人布萊克（Gary Black）21日在推特發文說：「上季財報資訊量最豐富的圖表：2022年超級盃賽後隔天，特斯拉訂單飆增，這驗證了我們長期抱持的觀點：競爭對手推銷新款電動車的廣告，對EV（電動車）市場領導者特斯拉的幫助最大。」他附上特斯拉Q1訂單變化圖表，並標記了馬斯克

這也「釣」到馬斯克回應，這位世界首富妙回：「（特斯拉）1兆美元市值，廣告支出0美元。」

不打廣告是特斯拉一貫的理念。馬斯克2019年曾在推特上說：「特斯拉不打廣告或花錢贊助，相反地，我們用這筆錢來成就偉大的產品。」

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