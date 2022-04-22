韓媒：因DDI短缺 京東方iPhone OLED面板生產問題將持續至5月

集微網消息，由於晶片短缺，韓媒報導稱，京東方預計將繼續面臨iPhone OLED面板的生產問題。

據TheElec報導，由於顯示敺動IC（DDI）短缺，京東方的面板產量自2月以來一直在下降，消息人士稱，光伏電池板的成品率似乎也是一個問題，預計京東方的生產問題至少將持續到5月。

同時生產iPhone OLED面板的LG顯示於京東方在購買DDI方面展開了直接競爭，兩家公司擁有共同的供應商，即LX Semicon，而該公司選擇優先向LG顯示供貨。

三星顯示則不存在這個問題，因為其三星系統集成電路（Samsung System LSI）採購DDI，這是一家大公司，在為其設計的DDI獲得代工產能能力方面具有優勢。

消息人士稱，京東方預計今年將為iPhone供應3,000萬塊OLED面板，該公司的目標是最多4,000萬部，但如果這種情況持續下去，這個目標不太可能實現。

此外，京東方重慶新建B12廠的開工率較低。這是該公司第三個Gen 6 (1500x1850mm）柔性OLED面板工廠。消息人士稱，京東方原計劃為OPPO生產OLED面板，但由於價格競爭力較低，放棄了這一計劃，目前衹生產汽車用OLED面板。