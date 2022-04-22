聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果下一代M2處理器材料 韓媒：將由三星電機提供封裝基板
集微網消息，知情人士透露，三星機電將向蘋果提供半導體封裝基板，用於這家美國科技巨頭的下一代M2處理器，該處理器將被其新一代MacBook、MacBook Pro、Mac mini、iMac和iPad Pro等產品所搭載。
據《韓國經濟日報》報導，三星電機一直在為包括iPhone 12和13在內的蘋果智能手機供應RFPCB。業內觀察人士表示，三星電機與蘋果的最新協議將加強兩家公司的合作關系。
FC-BGA主要用於對高性能和高密度電路連接有要求的CPU，由於技術門檻高，目前只有三星電機、Ibiden、新光電氣工業、訢興電子和南亞科技五家公司有能力製造。
去年12月，三星電機表示，將在越南工廠投資1.3萬億韓元建設封裝基板生產設施。上個月又表示，將投資3000億韓元，擴大其位於韓國第二大城市釜山的主要工廠的FC-BGA設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言