快訊

高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果下一代M2處理器材料 韓媒：將由三星電機提供封裝基板

集微網 / 集微網
知情人士透露，三星機電將向蘋果提供半導體封裝基板。 示意圖／路透
知情人士透露，三星機電將向蘋果提供半導體封裝基板。 示意圖／路透

集微網消息，知情人士透露，三星機電將向蘋果提供半導體封裝基板，用於這家美國科技巨頭的下一代M2處理器，該處理器將被其新一代MacBook、MacBook Pro、Mac mini、iMac和iPad Pro等產品所搭載。

據《韓國經濟日報》報導，三星電機一直在為包括iPhone 12和13在內的蘋果智能手機供應RFPCB。業內觀察人士表示，三星電機與蘋果的最新協議將加強兩家公司的合作關系。

FC-BGA主要用於對高性能和高密度電路連接有要求的CPU，由於技術門檻高，目前只有三星電機、Ibiden、新光電氣工業、訢興電子和南亞科技五家公司有能力製造。

去年12月，三星電機表示，將在越南工廠投資1.3萬億韓元建設封裝基板生產設施。上個月又表示，將投資3000億韓元，擴大其位於韓國第二大城市釜山的主要工廠的FC-BGA設施。

半導體 Apple 晶片 三星

延伸閱讀

拍澎湖限定美照抽好禮！COMEBUY夏日新品「仙人掌雙Q奶茶、蘋果冰茶」 連續67天杯杯折5元

蘋果開始在錢包功能加入防詐騙提示功能 提醒使用者留意是否遭盜刷

郭明錤：蘋果將在非大陸地區建立新產品開發據點

美國勞運浪潮 蔓延到蘋果

相關新聞

鮑爾超鷹發言！市場估將連三月升息2碼 野村估一次升3碼

面對衝破8%、眼見有可能衝上兩位數的通膨數字，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾21日在國際貨幣基金（IMF）的會議上...

上海港進口貨櫃苦等卡車來運 停留期拉長到超過12天

供應鏈數據提供商project44表示，中國大陸自疫情爆發以來採取的最嚴格封鎖措施，導致貨櫃在上海港口停留將近兩週。

亞稻產量看減 糧食危機亮燈

近來全球化肥價格大漲，已促使亞洲稻農減少肥料的使用量，可能威脅稻米產量，在俄烏戰爭衝擊小麥與玉米等農產品之際，若這種亞洲...

傳科技巨頭Meta已暫停自研處理器開發 繼續使用高通晶片

集微網消息，據外媒報導，Meta（原Facebook）公司日前決定暫緩為其AR眼鏡產品自研處理器的努力，轉而決定繼續使用高通晶片。 此前Meta據傳有意為其AR／VR產品開發專用處理器，以擺脫對

蘋果下一代M2處理器材料 韓媒：將由三星電機提供封裝基板

集微網消息，知情人士透露，三星機電將向蘋果提供半導體封裝基板，用於這家美國科技巨頭的下一代M2處理器，該處理器將被其新一代MacBook、MacBook Pro、Mac mini、iMac和iPad

德國企業組建技術聯盟 攻關光量子計算芯片

集微網消息，據外媒報導，由德國初創企業Q.ANT牽頭，14家合作夥伴組成「PhoQuant」項目，目前正在開展可在常溫下運行的光量子計算晶片研發。 該項目預算約為5000萬歐元（約15億8千萬新台幣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。