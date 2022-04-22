蘋果下一代M2處理器材料 韓媒：將由三星電機提供封裝基板

集微網消息，知情人士透露，三星機電將向蘋果提供半導體封裝基板，用於這家美國科技巨頭的下一代M2處理器，該處理器將被其新一代MacBook、MacBook Pro、Mac mini、iMac和iPad Pro等產品所搭載。

據《韓國經濟日報》報導，三星電機一直在為包括iPhone 12和13在內的蘋果智能手機供應RFPCB。業內觀察人士表示，三星電機與蘋果的最新協議將加強兩家公司的合作關系。

FC-BGA主要用於對高性能和高密度電路連接有要求的CPU，由於技術門檻高，目前只有三星電機、Ibiden、新光電氣工業、訢興電子和南亞科技五家公司有能力製造。

去年12月，三星電機表示，將在越南工廠投資1.3萬億韓元建設封裝基板生產設施。上個月又表示，將投資3000億韓元，擴大其位於韓國第二大城市釜山的主要工廠的FC-BGA設施。