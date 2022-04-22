打造下一個ASML？傳荷蘭將投資347億培育矽光子技術企業

集微網消息，荷蘭決定投資11億歐元（約新台幣347億元），以促進新一代矽光子技術企業的發展，為打造下一個ASML做好準備。這將意味著圍繞下一代半導體技術的商業化，各國和各公司之間正展開激烈競爭。

據ETNews報導，這11億歐元中，4億7100萬歐元（約新台幣148億元）來自於荷蘭政府，其餘的投資則來自於荷蘭埃因霍溫理工大學和特文特大學等合作機搆，荷蘭基金資助機搆Delta Photon將負責管理投資的資金。

矽光子技術是替代電子半導體信號傳輸的一種光傳輸技術。由於傳輸速度大幅提高，功率效率也非常高，因此被認為是新一代半導體技術。目前，以半導體輸入/輸出(I/O)為中心的技術開發正在進行中。

報導指出，荷蘭的投資是為了搶佔未來半導體市場，發掘類似ASML的新尖端企業的戰略。ASML壟斷了先進半導體工藝所需的EUV光刻機。

隨著荷蘭政府加入對矽光子技術的投資，國家間的技術競爭更加激烈。最近，隨著中國在矽光子學領域的集中投資，在矽光子學領域展開了「寶座爭奪戰」。荷蘭政府的投資被解讀為限製中國資本的舉動。

圍繞矽光子市場的企業之間的合並和合作正在全面展開。世界最大的半導體EDA工具公司Synopsys與網路公司Juniper Networks成立了矽光子合資企業。他們的目標是推出開放的矽光子解決方案，瞄準高性能計算、醫療、人工智能市場。

慧與科技也在與矽光子公司Ayar Labs合作，開發並商業化類似的技術。Ayar Labs不僅獲得了慧與科技的投資，還獲得了英特爾和應用技術等其他公司的投資。