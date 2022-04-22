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美聯準會鷹派發威 台股開盤下挫39點後續跌破萬七

前線記者告白：國際新聞的苦難目擊現場

台積電ADR跌1.4%跌勢加劇 隨費半下挫

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周四（21日）跌1.36%，收在97.66美元，較台股溢價0.86%，費城半導體指數跌2.66%。

美股三大指數周四齊跌，道瓊跌逾350點，投資人正消化包含美國聯準會（Fed）主席鮑爾在內的Fed官員談話，這些官員暗示今年將積極升息。

道瓊工業指數跌368.03點，或1.05%，收報34,792.76點，標普500指數跌65.79點，或1.48%，收報4,393.66點，那斯達克指數跌278.42點，或2.07%，收報13,174.65點。

台灣加權股價指數昨跌20.93點收在17,127.95點。台積電跌0.88%收在565元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 98.18 -2.18 99.5 -1.33

中華電 CHT 129.37 -0.72 131 -1.24

台積電 TSM 569.89 -1.36 565 0.86

聯電 UMC 46.86 -1.35 48.05 -2.48

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 Fed 台股

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