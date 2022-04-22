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美元從一周低點反彈 Fed主席鮑爾支持大幅升息

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元周四從一周低點反彈，聯準會（Fed）主席鮑爾幾乎證實將在下個月的政策會議上升息0.5個百分點，今年還會連續升息。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.2%，至100.578，盤中大部分時間都在下跌。本月迄今，美元指數已漲2.3%，有望創下2021年6月以來的最大單月漲幅。

鮑爾表示，在Fed5月3-4日的會議上升息50個基點將是「選項之一」，屆時將批准下次升息，預計今年還會有一系列升息。

聯邦基金利率期貨已開始消化這樣的市場押注，即從下月政策會議開始連續三次升息50個基點，12月隱含利率約為2.71%。

Action Economics認為，聯準會立場愈發激進的疑慮升溫，令公債承壓，尤其是短期公債，且利率上揚拖累美股走低，「然而，美元是受益者」。

歐元從逾一周高位回落，此前歐洲央行總裁拉加德表示，由於俄羅斯在烏克蘭的戰爭影響家庭和企業，歐洲央行可能需要進一步下修經濟成長預測。

拉加德的言論與其他歐洲央行官員的鷹派言論形成鮮明對比，其他官員似乎暗示擴大了對歐元區利率將很快調升的押注。

德國央行總裁暨歐洲央行管委納格爾周三表示，歐洲央行可以在6月底結束購債，然後在今年第3季初升息，以遏制歐元區急升的通膨。

歐元兌美元跌0.2%，至1.0832美元，此前觸及1.0936美元，為4月11日以來的最高價位。

美元兌日圓漲0.3%，至128.30日圓。美元兌瑞郎漲0.5%，至0.9532瑞郎。

聯準會 歐元區 鮑爾

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