道瓊跌逾350點 科技股慘跌 市場消化鮑爾等Fed官員談話

美股三大指數周四（21日）齊跌，道瓊跌逾350點，投資人正消化包含美國聯準會（Fed）主席鮑爾在內的Fed官員談話，這些官員暗示今年將積極升息。

道瓊工業指數跌368.03點，或1.05%，收報34,792.76點，標普500指數跌65.79點，或1.48%，收報4,393.66點，那斯達克指數跌278.42點，或2.07%，收報13,174.65點。

鮑爾表示，5月決策會議決定升息2碼（50個基點）將是選項之一。鮑爾參與國際貨幣基金（IMF）會議內關於全球經濟的討論，他說由於美國通膨目前大約是Fed目標的三倍，「行動快一點是合適的」。

DWS Group交易部主管George Catrambone說：「市場預期，Fed至少在5月和6月會議各升息2碼。鮑爾和其他許多Fed官員一直在說，希望盡快控制通膨，這是向市場表示，他們將採取激進的行動。」

舊金山聯準銀行戴利表示，她支持在年底前將基準隔夜拆借利率目標調高至2.5%，但是否須再調高或再調高多少，將取決於通膨和勞動力市場的情況。

Fed官員的發言扼殺股市起初從企業強勁財報中獲得的動能。三大指數盤走高，受特斯拉和航空公司的強勁財報帶動，但下午漲幅收斂，到鮑爾發表談話時，標普500指數和那指轉跌。

美國公債殖利率創下多年新高。對利率變化最敏感的兩年期公債殖利率觸及三年來高點，隨後稍微回落。

包括字母和亞馬遜在內的高成長股下跌，投資人擔心較高的利率環境可能如何影響這些公司未來的成長潛力。臉書母公司Meta平台m急挫6.2%，兩日內共跌13.5%。

影片串流業者Netflix跌3.5%，延續前一日跌勢，市值自2018年1月來首度低於1,000億美元。Netflix上季訂戶數為十年來首次流失，且可能進一步減少。

在Netflix公布財測後，知名避險基金投資人、億萬富翁艾克曼（Bill Ackman）宣布出清價值11億美元的Netflix持股，表示Netflix未來充滿不確定性，無法續抱之前的部位。

標普500指數11大類股齊跌，其中科技股指數跌1.7%跌最深。儘管油價上漲，但標普能源股也受到重創。

美國鋁業（Alcoa）上季財報黯淡，拖累股價暴跌16.9%，寫下2020年3月來最大單日跌幅，俄烏衝突對該公司業務造成衝擊。

電動車一哥特斯拉上漲3.2%，前一日公布的上季財報優於市場預期，特斯拉以調漲商品價格克服供應鏈受擾和成本升高的影響。

美國聯合航空和美國航空集團分別漲9.3%和3.8%，這兩家公司看好旺盛的旅遊需求，預估本季有交出獲利成績單。