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高盛：台幣和韓元是極具吸引力的融資貨幣

經濟日報 / 編譯陳家齊／綜合外電
彭博資訊報導，世界主要投資銀行高盛公司最近出具的投資報告寫說，新台幣以及韓元是目前極具吸引力的利差交易融資用貨幣。圖／報系資料照
彭博資訊報導，世界主要投資銀行高盛公司最近出具的投資報告寫說，新台幣以及韓元是目前極具吸引力的利差交易融資用貨幣。圖／報系資料照

彭博資訊報導，世界主要投資銀行高盛公司最近出具的投資報告寫說，新台幣以及韓元是目前極具吸引力的利差交易融資用貨幣。

高盛公司的報告寫說，在傳統的融資用貨幣，像是日圓以及歐元已經被使用到極限時，相對低利率的新台幣與韓元顯得很有吸引力，愈來愈多投資人借入這兩種貨幣來做多高殖利率的其他貨幣。

該報告指出，借入新台幣買進高殖利率貨幣的利差交易獲利幅度最大，而借入對市場風險更為敏感的韓元進行交易，可以對資產配置跑輸大盤的「左尾風險」進行避險。

高盛說，台幣與韓元之所以獲得投資人青睞，是因為這兩國的央行的利率決策相對之下更有耐心，更具穩定性。相較之下，鄰近的中國人民幣正面臨可能短期內對美元大貶、經濟前景不明朗、以及大宗商品漲價衝擊經濟的風險。

高盛 投資銀行 新台幣 韓元

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