不急於干預匯市？日財相重申G7外匯協議

日本財務大臣鈴木俊一表示，七大工業國集團（G7）的財金首長和央行總裁在華盛頓特區舉行的會議中再次確認現有的外匯市場協議，這個談話似乎顯示日本不急於干預匯市。

鈴木俊一周三（20日）稍晚在記者會中說：「外匯匯率由市場決定。我們將密切配合任何在外匯市場採取的行動，並一致認為，在外匯市場採取過度和雜亂無章的行動，可能對經濟和金融市場的穩定性造成負面影響。」

鈴木俊一提到外匯市場協議和有必要讓市場參與者決定匯率，可能意味日本目前考慮以干預市場來支撐日圓的可能性很低。

他也說，已與其他財金官員討論日圓近來預料之外的波動，日圓近來對美元觸及20年低點。

在東京交易的日圓今（21）日盤中報128.29日圓兌1美元。鈴木俊一20日發表談話後，日圓一度走貶，隨後回升至盤中稍早的水準。

在同一場記者會中，日本央行總裁黑田東彥表示，重要的是匯率反映出經濟和金融基本面，且匯率以穩定的方式波動。他說，將繼續密切注意匯率對經濟和物價的影響。