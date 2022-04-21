疫情加通膨衝擊 窮國恐無力還債

疫情加上通膨，恐讓窮國陷入惡性債務循環！國際貨幣組織IMF與世界銀行20日聯合警告表示，在各國紛紛以升息對抗通膨下，反而會讓窮國的債務壓力增加，加上各國以財政政策對抗通膨，這樣會讓窮國的外債增加，陷入經濟衰退、無力還債的窘境。IMF呼籲各國央行謹慎採取行動，以免市場過度反應。

物價漲幅創新高

根據《半島電視台》報導，國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃20日表示，目前全世界有60%的低收入國家正陷入債務危機，國債總額已超過GDP一半，加上原物料價格上漲與俄烏戰爭困擾，讓這些國家通膨更嚴重，且國家因債台高築，也無力解決危機。

《金融時報》提到，世銀總裁馬爾帕斯在同日的記者會表示，各國央行都在升息對抗通膨，但這會讓持有大量外債的窮國加重債務負擔，在經濟受到疫情與戰爭打擊下，更顯得窮國的無奈，世界各國必須要共同協調，想辦法解決這個問題。IMF估計消費者物價指數在新興市場將會大漲8.7%，是自1984年以來最高的幅度。

央行須謹慎因應

而已開發國家也會有5.7%的漲幅。因應各國國內通膨嚴重，以美國、我國央行為例，近月來紛紛以升息壓制通膨，避免景氣過熱。但這也會讓世界平均利率上升，使大量持有外債的窮國雪上加霜，並降低外國投資的意願，且這些國家會以更貴的價錢買進口食物。

因此，格奧爾基耶娃呼籲各國央行要更謹慎行事，她與馬爾帕斯希望全球能一起幫助窮國面對疫情與戰爭造成的債務危機。目前債務危機已經在許多國家發酵，包括斯里蘭卡近日宣布將延遲還債，而黎巴嫩、委內瑞拉等國早已陷入嚴重通膨危機。

世銀總體經濟學家艾斯塔維奧擔心，這有可能是繼1990年亞洲金融風暴後，最大的債務危機。

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