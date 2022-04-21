Fed褐皮書：高通膨、勞力短缺繼續夾擊美國企業

美國聯準會（Fed）周三（20日）公布的褐皮書顯示，美國經濟從2月中旬至4月初以溫和速度擴張，高通貨膨脹和勞力短缺對企業的影響幾乎沒有得到緩解。

報告指出，來自美國企業的事證顯示，雖然通膨很高、供應鏈受損，美國經濟由於新冠病例下降獲得提振，仍然保持韌性。Fed正準備加速收緊借貸成本穩定經濟，通膨與供應鏈問題沒有出現緩解跡象。

聯準會說，通膨持續令人擔憂，從勞動力到商品，需求仍然遠遠超過供給。中國大陸最近為防疫實施的封控措施，以及俄羅斯入侵烏克蘭導致的食品和能源成本飆升，讓情勢更差。「供應鏈積壓，勞動力市場緊縮以及投入成本上升，繼續對企業滿足需求的能力構成挑戰。近期地緣政治局勢的發展和價格上漲帶來的不確定性，為成長前景再添給陰霾。」

聯準會這份褐皮書的調查截止於4月11日，在12個聯準銀行所屬區域內進行。

路透報導，今年3月，聯準會三年來首次升息，但利率仍處於低水準，目前利率區間在0.25%到0.5%。預期Fed在5月3到4日召開政策會議時，將會升息0.5個百分點（2碼），並在年底前持續升息，以積極遏制通膨高漲。美國3月消費者通膨上升至8.5%，為1981年以來的最高水平。

Fed也可能在5月會議上決定開始縮減資產負債表。新冠大流行期間，為保持借貸成本低廉，聯準會大舉購買資產，目前表上持有的美債和不動產貸款抵押證券（MBS）已猛增至約8.5兆美元。

Fed褐皮書指出，以目前的情況，多數企業能夠迅速將提高的投入成本轉嫁出去，多數地區預計未來幾個月價格壓力將持續；少數地區的企業聯絡人表示，由於價格上漲，銷售減少。

勞動市場方面，褐皮書說，儘管對大多數工人來說，薪資增速趕不上通膨，但薪資成長以健康的速度增長。美國的職缺仍接近歷史高點，失業率處於3.6%的兩年低點。「許多企業報告人員流動率很高，員工離職尋求更高薪資、更靈活的工作安排。」

由於一些「無牽掛」工作者樂於頻繁跳槽，推動了薪資強勁增長。不過，部分聯絡人回報，有初步跡象顯示，薪資強勁增長的步伐開始放緩。

褐皮書的調查發現，各種需求與房市交易都相當熱絡，南達科他州一位住宅房地產行業的聯絡繫人告訴明尼亞波利聯準銀行，「狀況遠算不上良好的房產可以都在24小時內售出，根本無需在交易市場上掛牌。」聖路易聯準銀行則是報告，一位拖車製造業聯絡人表示，「如果有工人，他們的銷售額可以倍翻。」

有些區域已有跡象反映Fed升息將帶來的金融緊縮，例如費城聯準銀行就回報，隨著成本上升，許多客戶正轉向更小、更便宜的房屋。