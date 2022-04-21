跟諾貝爾獎學投資，為何120歲的諾貝爾獎愈發愈有錢？

自從1901年設立以來，諾貝爾獎已頒給了近千名得主。整整120年，諾貝爾的遺產不僅沒花光，還愈花愈多錢。究竟，諾貝爾留下的這筆資產是如何度過兩次大戰及多次經濟蕭條，持續鼓勵、獎勵那些「為人類帶來最大益處」的人們？

瑞典化學家諾貝爾（Alfred Nobel）1896年逝世時，他留下的遺囑掀起了一波爭議。

根據遺囑，諾貝爾遺留的3100萬瑞典克朗（今日市值約台幣57億元），逾九成用以建立諾貝爾獎（Nobel Prizes）。每年依照各獎項類別，將榮譽與獎金授予為人類帶來最大福祉的人們。

當時，許多諾貝爾的親戚希望證明遺囑無效，瑞典國王奧斯卡二世（Oscar II）也不支持，更有不少國內保守派分子認為獎項設計不夠「愛國」，受獎權應該只保留給瑞典國民。

歷經漫長協商，諾貝爾的遺願終於在1900年獲得認可。同年成立了諾貝爾基金會（Nobel Foundation），負責管理諾貝爾的龐大遺產，確保這筆資金足以支持諾貝爾獎永遠地運作下去。

初期從低風險出發，永久營運的投資願景

有趣的是，如今120年過去，諾貝爾獎發出去的獎金早已過億，可諾貝爾的遺產為什麼還沒發完？

嚴格來說，每年分發的獎金並不是諾貝爾最早留下的那筆錢，而是那筆錢的利息和投資收益。台灣的唐獎，也是採用這一模式運作。

根據諾貝爾遺囑的規劃，這筆遺產將用以投資「安全的證券」，以利息收益支付獎金。以當時的意義來說，「安全的證券」可以理解為風險低的政府公債，或是安全性可相比擬的不動產抵押證券等。不過，經過數十年的經濟社會變遷，安全的投資策略也需要調整。

一開始，諾貝爾獎的利息其實不高，獎金也不豐厚。1901年的首屆獲獎者，獲贈了15萬瑞典克朗的獎金，這約合目前890萬瑞典克朗的市值（約新台幣2840萬元）。

在諾貝爾獎成立的最初50年間，投資收益普遍不是很高，一般只有2％～3％。由於基金會把錢妥善用於投資，諾貝爾獎金額在1923年後開終於有所增加。後來瑞典政府決定施以援手，支持基金會投資收益更高的產品。

於是，基金會開始投資股市，1980年美股開啟一輪長期的牛市，諾貝爾基金會的收益也實現大幅上漲。1987年末，基金會投入美股的資產總市值高達12.87億瑞典克朗，遠遠超過當初3100萬瑞典克朗的原始價值。

股市收益的節節攀升，加上房地產等其他投資的收益，使得諾貝爾基金會的資產水漲船高。到1999年末，諾貝爾基金會的資產總市值達到39.38億瑞典克朗。

特別的是，每年獎金的數額，也因投資收益的波動而變化：1981年每個獎項的獎金是100萬瑞典克朗，到了2001年已增至1000萬瑞典克朗，維持逾10年，獎金的貨幣價值也在這段時間超越了1901年的15萬瑞典克朗。

然而，2001年的互聯網泡沫和2008年的全球金融危機，諾貝爾基金會也受到波及，損失了將近1／5的投資。

為了減低市場風險，基金會開始加大對沖基金的投資。2019年，諾貝爾基金會的投資配置中，股票超過一半，房地產與基礎建設投資10％，還有固定收益類產品10％，加上對沖基金25％，其中有來自約25間公司的40檔基金。基金會正因如此，讓財富的雪球逐漸愈滾愈大。

通膨及不確定性，加強投資私募股權

根據諾貝爾基金會報告，目前投資的年回報率期望值約設在3％至3.5％。這不是一個特別具有野心的目標，但也非基金會的上限。事實上在2020年間，基金會的投資組合達到了8.5％的報酬率。

2017年就任基金會首席投資長（CIO）的伯格嫚（Ulrika Bergman），在俄烏戰爭爆發前的一段專訪中特別表示，2022年基金會的投資策略，決定逐步增加持有的私募股權（PE）。在占據投資組合約55％的股票配置中，將私募基金比例7％翻倍提升到15％。

她認為，考量到公開市場股票估值與固定收益的有限報酬，再加上通膨的影響，要達到3％年度報酬率並非易事。

「風險在於，股市許多年間強勁發展，有很多公司的市值都被高估了。當然，現在經濟體中流通著大量資本，公司們也繳出亮眼的收益，但這是可能逆轉的，」伯格嫚表示：「而且，如果通膨導致大幅升息，公司借貸與計畫營運的難度都會提升。」

提升創投的資產配置比例，雖然會面臨更大公司破產的風險，但伯格嫚指出，這類型的風險是最不受公開市場股票影響的。對於已經持有許多公開市場股票的投資組合來說，會是一個不錯的選擇。

另一項重點是，基金會持續尋找理想的基金管理團隊。對諾貝爾基金會的需求而言，理想的團隊會是具有長年交易信譽紀錄，策略偏向防禦性投資，且特別關注優質公司者。

在守成的大方針下，基金會也仍會觀察並不時增加一些具有增值前景，但不至於影響整體投資組合的基金投資。

在歷代成員的努力下，2020年底，基金會的資產總額已超過51億瑞典克朗（約新台幣162億元），是當年遺產的將近3倍。2022年的諾貝爾獎項，則將於10月3日至10日宣佈得主。

（本文出自2022.4.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）