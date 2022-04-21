特斯拉遇「進口延遲」太陽能板安裝大減48%

特斯拉第1季太陽能板安裝量大減48%，因進口延遲的問題影響部分零組件到貨。

這家電動車大廠周三表示，上季安裝了48百萬瓦（megawatt）的太陽能板，遠少於去年同期的92百萬瓦和去年第4季的85百萬瓦。

太陽能產業過去一年面臨一連串物流限制和貿易障礙，因為美國安裝的太陽能板是從東南亞進口的。太陽能板安裝遇挫再增特斯拉業務的供應鏈挑戰。

特斯拉發表財報時說：「在特定太陽能零組件上，超過我們掌控的進口延遲，導致安裝下滑。」該公司沒有詳細說明哪些零組件受影響。