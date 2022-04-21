快訊

輔大校長江漢聲PCR陽性 國內首例大學校長染疫

周玉蔻驚傳染疫 過去3天上節目政治人物「一拖拉庫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）創辦人張忠謀以嘉賓身分在美國智庫布魯金斯學會發表談話表示，美國增加國內晶片的產量是昂貴浪費、徒勞無功之舉。他認為，美國晶片製造業沒有擴張和成功所需要的人才庫。

張忠謀周二指出，美國在1970和1980年代選擇了一條路，讓製造業人才再受訓，從事高薪工作，這不見得對美國不好，但對美國的晶片製造業來說，形成了挑戰。

他表示，台灣人口眾多，是台積電晶圓製造成功不可或缺的條件。在美國和其他國家的專業人才離開製造業之際，台灣的人才成熟，使其成為純晶圓代工的理想地點。

張忠謀指出，美國的優勢在於有現成的「全球頂尖的」設計人才，台灣很少，台積電更是完全沒有。如果要發展成功的晶片製造業，美國需解決人才短缺問題。

不僅如此，張忠謀還強調，在美國製造的成本令人望而卻步。台積電奧勒岡州工廠的25年製造經驗可為明證，該廠能獲利，但幾乎放棄擴建。他說：「在比較成本上，我們當時太天真，但在美國製造晶片的成本比台灣貴50%。」他補充說明，台積電多次為奧勒岡州工廠安排美國和外籍人員，但都沒能降低多少成本。

他的談話顯然有違台積電投資120億美元到亞歷桑納州設廠的計畫。不過，張忠謀2018年裸退離開台積電，並表示到美國蓋新廠不是他的決定。

他說，台積電「在美國政府的敦促下這樣做」，而美國政府數百億美元的補貼，遠低於提振本土晶片製造所需金額。不過，至少美國的產量會增加，但是，「單位成本將增加，美國很難在國際上競爭」。

張忠謀的態度有個很重要的變數，那就是兩岸發生戰爭。但如果有戰爭，他說，「美國要擔心的將遠遠不止晶片製造」。

延伸閱讀

半導體產業的資源分配失衡：讓台積電飛得更高是好事嗎？

英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動

台積竹科2奈米用地 到手

台積攻美 35億美元公司債定價

相關新聞

長榮長程輪脫淺花了月餘 曝美一重大缺陷

長榮海運的長程輪在美國巴爾的摩港外擱淺34天才脫困，曝露出美國現有的疏浚設備有限，疏浚能力最強大的也遠不及歐洲同業或蘇黎...

亞稻產量看減 糧食危機亮燈

近來全球化肥價格大漲，已促使亞洲稻農減少肥料的使用量，可能威脅稻米產量，在俄烏戰爭衝擊小麥與玉米等農產品之際，若這種亞洲...

節能全民運動 日本搶先示範

在1977年時，美國時任總統卡特曾在著名的「爐邊談話（fireside chat）」時呼籲民眾減少能源使用。當時的美國正經歷油價高漲和通貨膨脹。

華爾街新風氣 奢華行徑變少了

華爾街的紅利獎金向來令人豔羨，尤其是今年甚至改寫16年新高，但新冠疫情、通膨、地緣政治緊張和市場不穩定等因素，讓華爾街人打算稍稍改變這些優渥獎金的去處...

跟諾貝爾獎學投資，為何120歲的諾貝爾獎愈發愈有錢？

自從1901年設立以來，諾貝爾獎已頒給了近千名得主。整整120年，諾貝爾的遺產不僅沒花光，還愈花愈多錢。究竟，諾貝爾留下的這筆資產是如何度過兩次大戰及多次經濟蕭條，持續鼓勵、獎勵那些「為人類帶來最大益處」的人們？

Fed官員估利率到年底升至約2.5% 認為5月升2碼理由充分

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）20日表示，聯準會（Fed）應該明智展開升息，同時觀察推升通膨上揚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。