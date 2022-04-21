張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

台積電（2330）創辦人張忠謀以嘉賓身分在美國智庫布魯金斯學會發表談話表示，美國增加國內晶片的產量是昂貴浪費、徒勞無功之舉。他認為，美國晶片製造業沒有擴張和成功所需要的人才庫。

張忠謀周二指出，美國在1970和1980年代選擇了一條路，讓製造業人才再受訓，從事高薪工作，這不見得對美國不好，但對美國的晶片製造業來說，形成了挑戰。

他表示，台灣人口眾多，是台積電晶圓製造成功不可或缺的條件。在美國和其他國家的專業人才離開製造業之際，台灣的人才成熟，使其成為純晶圓代工的理想地點。

張忠謀指出，美國的優勢在於有現成的「全球頂尖的」設計人才，台灣很少，台積電更是完全沒有。如果要發展成功的晶片製造業，美國需解決人才短缺問題。

不僅如此，張忠謀還強調，在美國製造的成本令人望而卻步。台積電奧勒岡州工廠的25年製造經驗可為明證，該廠能獲利，但幾乎放棄擴建。他說：「在比較成本上，我們當時太天真，但在美國製造晶片的成本比台灣貴50%。」他補充說明，台積電多次為奧勒岡州工廠安排美國和外籍人員，但都沒能降低多少成本。

他的談話顯然有違台積電投資120億美元到亞歷桑納州設廠的計畫。不過，張忠謀2018年裸退離開台積電，並表示到美國蓋新廠不是他的決定。

他說，台積電「在美國政府的敦促下這樣做」，而美國政府數百億美元的補貼，遠低於提振本土晶片製造所需金額。不過，至少美國的產量會增加，但是，「單位成本將增加，美國很難在國際上競爭」。

張忠謀的態度有個很重要的變數，那就是兩岸發生戰爭。但如果有戰爭，他說，「美國要擔心的將遠遠不止晶片製造」。