Netflix股價暴跌35% 市值蒸發逾500億美元

串流媒體巨人Netflix（網飛）股價周三（20日）收盤大跌超過35%，市值蒸發逾500億美元。至少有9家華爾街機構因為對公司的財報失望，調降對Netflix的投資評級。

Netflix周二傍晚公布財報，顯示上季出現10年多來第一次訂戶流失，戶數達20萬戶，並且預估本季付費用戶還會再大減200萬戶。軟弱無力的表現掀起華爾街降評潮，擔心Netflix未來長期的成長潛能。

Netflix今年到目前股價已經下跌62.5%，成為標普500成分股中2022年表現最差的股票。

為刺激用戶成長，Netflix表示將考慮推出價格較低、帶廣告的串流服務。另外也將加強防堵訂戶將密碼分享給親友以致未付費就能觀看節目這個漏洞。分析師多對這些改變計畫表示樂觀，但認為未能在短期內無法解決訂戶基礎問題。

美國銀行（BofA）分析師團隊周三的研報告就指出：「雖然他們重新加速訂戶成長的方案，有其優點。但根據他們自己規劃的時程，要到2024年才會產生明顯影響。這對『現在就讓我看到結果』的投資人來說，時間要等太久。」美銀是至少9家降評的華爾街銀行之一。

Pivotal已把Netflix投資評級由買入降至出售，分析師Jeffrey Wlodarczak說：「我們大幅降低對Netflix獲利能力的預測。」

多家也提供串流服務的公司股票，周三隨著Netflix一起下挫。迪士尼（Disney）收跌約5.5%，Roku跌逾6%，派拉蒙（Paramount）跌8.6%，Discovery跌約6%。