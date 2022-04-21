台積電ADR跌0.44% 隨費半下跌 中華電、日月光上漲

自從1901年設立以來，諾貝爾獎已頒給了近千名得主。整整120年，諾貝爾的遺產不僅沒花光，還愈花愈多錢。究竟，諾貝爾留下的這筆資產是如何度過兩次大戰及多次經濟蕭條，持續鼓勵、獎勵那些「為人類帶來最大益處」的人們？

2022-04-21 10:10