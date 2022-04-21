台積電ADR跌0.44% 隨費半下跌 中華電、日月光上漲
台股ADR周三（20日）漲跌互見，中華電、日月光ADR分別漲0.44%和0.79%；台積電ADR跌0.44%，較台北交易的股票價格溢價1.73%，聯電ADR跌0.12%。
道瓊工業指數漲249.59點，或0.71%，收報35,160.79點，標普500指數跌2.76點，或0.06%，收報4,459.45點；那斯達克指數跌166.59點，或1.22%，收報13,453.07點。
費城半導體指數跌11.034點或0.35%，收3,141.2點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 6.88 +0.44%
中華電 CHT 44.66 +0.79%
台積電 TSM 99.01 -0.44%
聯電 UMC 8.14 -0.12%
資料來源：彭博資訊
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