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美股漲跌互見 那指跌逾1% Netflix重挫使科技股承壓

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數周三（20日）漲跌互見，影片串流業者Netflix重挫，拖累那斯達克指數跌逾1%。美聯社
美股三大指數周三（20日）漲跌互見，影片串流業者Netflix重挫，拖累那斯達克指數跌逾1%。美聯社

美股三大指數周三（20日）漲跌互見，影片串流業者Netflix重挫，拖累那斯達克指數跌逾1%。Netflix上季訂閱戶出乎預料下滑，對自己和其他高成長企業構成壓力，投資人擔心這些企業也可能面臨類似的後疫情業績問題。

道瓊工業指數漲249.59點，或0.71%，收報35,160.79點，標普500指數跌2.76點，或0.06%，收報4,459.45點；那斯達克指數跌166.59點，或1.22%，收報13,453.07點。

以藍籌股為主的道指連續第二個交易日收高，受消費品巨頭P&G和IT大廠IBM兩者的強勁財報帶動，這兩家公司分別上漲2.7%和7.1%。

Netflix收跌35.1%，寫下十幾年來最大單日跌幅，Netflix將訂戶減少歸因於通膨、俄烏戰爭和競爭加劇，預估本季將流失更多訂戶。

影音串流業者迪士尼（Disney）、Roku和華納兄弟探索公司均跌逾5.5%，之前受惠於居家防疫措施的視訊會議公司Zoom、送餐業者DoorDash及運動用品業者派樂騰（Peloton）也下挫，跌幅介於6%至11.3。

股價受到重創的金融股包括支付巨頭PayPal和電子支付公司Block，這兩者均跌逾8.5%。支付業者Marqeta和理財平台SoFi別下跌5.6%和6.2%。

科技股和成長股今年來一直舉步維艱，投資人擔憂利率升高會削弱這些公司未來的獲利。那指今年迄今跌近14%，標普500指數同期跌6.4%。

總體而言，企業財報季目前來看表現強勁。路孚特數據顯示，有60家標普500指數成分股企業已公布財報，其中有80%企業的獲利優於預期。在通常情況下，這個比率為66%。

美國聯準會（Fed）20日公布褐皮書，表示美國經濟從2月中到4月初以溫和步調擴張。舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，她認為Fed在5月升息2碼的論據很充分。

電動車廠特斯拉收盤跌5%，但盤後股價大漲5%，反映亮麗財報。在特斯拉上海超級工廠停工後，投資人一直擔心特斯拉是否有能力實現2022年雄心勃勃的交車目標。

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