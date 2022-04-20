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美最大退休金基金表態 支持巴菲特卸任董座提案

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
CalPERS支持巴菲特卸任波克夏董事長的股東提案。美聯社
CalPERS支持巴菲特卸任波克夏董事長的股東提案。美聯社

加州公務員退休金系統（CalPERS）19日表態將投票支持一項股東提案，要求波克夏公司找人接替「股神」巴菲特的董事長職務。

這個全美最大公務員退休金基金在給美國證管會（SEC）的申報文件中，揭露該基金將在4月30日波克夏年度股東大會的投票意向。CalPERS說，它的投資規模逾4,500億美元，包括持有價值逾23億美元的波克夏股票 。

非營利組織「美國國家法律和政策中心」（NLPC）於日前提案說，波克夏應指派一位獨立董事長，理由是巴菲特身兼董事長與執行長會弱化公司治理。

高齡91歲的巴菲特自1965年來一直執掌波克夏迄今。這項股東提案雖呼籲巴菲特卸任董事長，但仍可保有執行長職位。波克夏則反對這項提案，表示只要巴菲特仍擔任波克夏執行長，就會繼續兼任董事長。

這項股東提案通過的可能性並不高，光巴菲特就擁有擁有波克夏32%的投票權。

波克夏 巴菲特

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