是否為平抑通膨升息超過中性利率 Fed兩官員各自表述

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯表示，明年利率可能會升至中性水準之上，具體高出多少將取決於通膨是否如預期降溫。

伊凡斯周二在紐約經濟俱樂部主持的討論會上表示，「或許我們將超過中性利率水準」。中性利率是指讓經濟既不加速也不減速的水準。

他說， 「這是我的預期，我的意思是如果剔除特殊因素，今年年底通膨率可能在3%-3.5%之間，這不是我們期望的，如果我們想通膨率達到2.5%，我認為有很多事情需要考慮」。

伊凡斯這番話凸顯在規劃利率路徑時，聯準會官員密切關注通膨數據。3月CPI年增率上漲8.5%，創1981年以來最高水準。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克則表示，將通膨保持在可控水準很重要，但決策者不應採取損害經濟的劇烈行動，尤其是在全球前景疲軟的情況下。

他周二在接受CNBC電視台訪問時表示，「這就是為什麼我不願意真正宣布希望利率遠超中性水準的原因之一，因為我們的實際升息次數可能比經濟需要的多出很多。這只是一個信號，表明我們在推進的過程中肯定需要保持謹慎。」

聯準會上個月升息25個基點，目前官員計劃今年內以相對較快的升息步調，將基準利率調整至2.25%-2.5%的「中性水準」，而且他們漸漸暗示可能利率會比這個水準還高。

伊凡斯則說，「到12月，我們會獲得更多有關通膨、物價漲幅及其蔓延程度的微觀層面數據，到那時候我們將達到中性水準，不希望看到利率低於中性利率，我們肯定會超過」。

投資人預料聯準會會選擇在未來幾次政策會議上大幅升息，例如升息50基點。聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德周一表示，聯準會不應該排除更大幅度升息，他舉例葛林斯班領導的聯準會曾在1994年一次升息75個基點，後來美國經濟迎來長達十年的擴張。