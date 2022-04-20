快訊

兒童打疫苗要打哪一款？李秉穎曝可以這樣選

扯！10年輕人入住台東民宿狂歡 打破房門、戲水池便溺

是否為平抑通膨升息超過中性利率 Fed兩官員各自表述

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
聯準會官員伊凡斯表示，「或許我們將超過中性利率水準」。路透
聯準會官員伊凡斯表示，「或許我們將超過中性利率水準」。路透

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯表示，明年利率可能會升至中性水準之上，具體高出多少將取決於通膨是否如預期降溫。

伊凡斯周二在紐約經濟俱樂部主持的討論會上表示，「或許我們將超過中性利率水準」。中性利率是指讓經濟既不加速也不減速的水準。

他說， 「這是我的預期，我的意思是如果剔除特殊因素，今年年底通膨率可能在3%-3.5%之間，這不是我們期望的，如果我們想通膨率達到2.5%，我認為有很多事情需要考慮」。

伊凡斯這番話凸顯在規劃利率路徑時，聯準會官員密切關注通膨數據。3月CPI年增率上漲8.5%，創1981年以來最高水準。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克則表示，將通膨保持在可控水準很重要，但決策者不應採取損害經濟的劇烈行動，尤其是在全球前景疲軟的情況下。

他周二在接受CNBC電視台訪問時表示，「這就是為什麼我不願意真正宣布希望利率遠超中性水準的原因之一，因為我們的實際升息次數可能比經濟需要的多出很多。這只是一個信號，表明我們在推進的過程中肯定需要保持謹慎。」

聯準會上個月升息25個基點，目前官員計劃今年內以相對較快的升息步調，將基準利率調整至2.25%-2.5%的「中性水準」，而且他們漸漸暗示可能利率會比這個水準還高。

伊凡斯則說，「到12月，我們會獲得更多有關通膨、物價漲幅及其蔓延程度的微觀層面數據，到那時候我們將達到中性水準，不希望看到利率低於中性利率，我們肯定會超過」。

投資人預料聯準會會選擇在未來幾次政策會議上大幅升息，例如升息50基點。聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德周一表示，聯準會不應該排除更大幅度升息，他舉例葛林斯班領導的聯準會曾在1994年一次升息75個基點，後來美國經濟迎來長達十年的擴張。

伊凡斯周二在活動結束後對記者表示，升息50基點可能是合理的，但他並不認為單次升息的幅度有必要比50基點還大。波斯提克對此則表示，升息高於50個基點「目前不在我的雷達關注範圍內」。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克對升息超過中性利率持保留態度。路透
亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克對升息超過中性利率持保留態度。路透

通膨 聯準會

延伸閱讀

美股創逾一個月最佳表現 財報好 Fed官員對經濟有信心

IMF下修全球經濟成長 今年預估3.6%

生技、地產商品 有利可圖

資金移轉潮投資策略／天然資源產品漲勢不墜

相關新聞

十年來首次流失訂閱用戶！Netflix：願讓步添加廣告

串流平台Netflix在今年年初出現10年來的首次「訂閱用戶流失」，並預計春季恐會流失更多用戶人數。

亞稻產量看減 糧食危機亮燈

近來全球化肥價格大漲，已促使亞洲稻農減少肥料的使用量，可能威脅稻米產量，在俄烏戰爭衝擊小麥與玉米等農產品之際，若這種亞洲...

美債指標實質殖利率轉為正 疫情以來頭一遭

美國公債市場今（20）日在亞洲盤完成回復新冠疫情前常態的重要一步。經通膨調整的指標公債殖利率，也就是所謂的10年期公債實...

2022品牌親和力排行榜蘋果第三名 輸科技廠和動畫公司

品牌研究機構MBLM周二公布2022年品牌親和力排行榜，在分析超過600個品牌後，iPhone製造商蘋果（Apple）名...

趁美加速升息前 台積電發行四種美元債籌資35億美元

台積電完成定價，將發售四種債券，籌資35億美元，發售重返亞洲債券市場籌集美元資金，在聯準會（Fed）即將加速升息之前發行...

星巴克創辦人一復出即大刀闊斧 未來還有更大變革

在回鍋星巴克執行長的第一周，舒茲（Howard Schultz）就積極推行一連串新政策，對門市規劃、勞資關係、和行銷都會帶來很大的變化，短期內勢必會對公司營業利益率帶來壓力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。