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台積電ADR漲0.7% 較台股溢價近3%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周二漲0.7%收在99.45美元，較台股溢價2.9%，漲幅不及費城半導體指數。圖／聯合報系資料照
台積電ADR周二漲0.7%收在99.45美元，較台股溢價2.9%，漲幅不及費城半導體指數。圖／聯合報系資料照

台積電ADR周二漲0.7%收在99.45美元，較台股溢價2.9%，漲幅不及費城半導體指數。

費城半導體指數周二大漲2.2%。

美股三大股指周二創下一個多月來最佳單日表現，那斯達克綜合指數大漲2.2%，投資人正面看待企業財報，聯準會（Fed）兩位官員對美國經濟前景展現信心。

道瓊工業指數上漲499.51點，漲幅1.5%，收34,911.2點；標普500指數漲70.52點，漲幅1.61%，至4,462.21點；那斯達克綜合指數大漲287.30點，收13,619.66點。

台灣加權股價指數昨天上漲94.53點收在16993.40點。台積電收漲0.7%收在565元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 100.12 +0.59 98.10 +2.06

中華電 CHT 129.53 -0.20 129.50 0.02

台積電 TSM 581.42 +0.69 565.00 2.91

聯電 UMC 47.65 +1.751 46.65 -0.20

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 台股

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